Selena Gomez, Hailey Baldwin y Justin Bieber: la historia de una confrontación pública

"Sed buenos y pensad en la salud mental de los demás. He tenido el corazón muy triste y únicamente deseo lo mejor para todo el mundo". Con estas palabras, Selena Gomez pedía esta misma semana que parase el acoso en redes contra Hailey Baldwin, modelo y actual esposa de Justin Bieber, expareja de Gomez durante muchos años.

Todo había empezado con la felicitación de Hailey al cantante canadiense por su 29º cumpleaños, llenándose la publicación del nombre de Selena y, cuando Hailey lo bloqueó, con el de Alex Russo, el personaje de Gomez en la serie Los magos de Waverly Place. Los ánimos, además, estaban candentes porque, según los seguidores de la protagonista de Solo asesinatos en el edificio, la modelo lleva años echando pestes de manera muy sutil sobre la ex de su marido en sus redes.

Esto ha tenido un efecto secundario: que multitud de followers hayan abandonado a Hailey y que Selena haya ganado varios millones más, que además le han convertido en la mujer más seguida de Instagram. Y eso que ambas han intentado por activa y por pasiva que los fans pasen página y olvidar el drama montado en torno a ellas. Un fuego al que, sin embargo, ellas mismas, incluso sin querer, han echado leña durante muchos años.

Y todo comienza, además, desde la admiración. En unos tuits de entre 2011 y 2013 rescatados de la cuenta de Hailey Baldwin se puede ver que la fundadora de la marca Rhode Beauty fue una fan tanto de Gomez ("Es tan bonita") como de la pareja que hacía con Justin Bieber, relación que tendría muchos altibajos y que había comenzado con ambos como ídolos juveniles. "Soy 100% del equipo Jelena", escribió Hailey, utilizando el nombre internáutico con el que los fans bautizaron a la pareja.

Después de casi dos años, a finales de 2012, Selena y Justin rompen por primera vez, si bien en abril del año siguiente vuelven a estar juntos. Y duran otro año, entrando en unos meses importantísimos. En noviembre de 2014, la pareja rompe por segunda vez porque Selena Gomez admite en una entrevista que su canción The Heart Wants What It Wants [El corazón quiere lo que quiere] la escribe inspirándose en su primera ruptura.

Aquel fin de año, Kendall y Kylie Jenner invitan a Selena Gomez a pasarlo con ellas en Dubái, donde organizan una gran fiesta con ellas y otras celebrities como Gigi Hadid. Según varios fans, eso sí, esto habría sido una idea de Kylie, a la postre gran amiga de Hailey, para dejar a esta a solas con Justin Bieber, a quien conocía desde que tenía 13 años y de quien estaba enamorada.

De hecho, nacen los primeros rumores de que existe algo entre ellos, pero son desmontados por los propios protagonistas. Años más tarde, Hailey admitiría que empezaron a salir cuando ella ya tenía 18 años (los cumplió el 22 de noviembre de 2015). Puede ser cierto, si bien también lo es que un mes antes, en octubre y en el bar de un hotel de Beverly Hills, Justin Bieber le dedicaba a Selena, que acababa de romper una breve relación con el productor Zedd, dos baladas románticas: My Girl, de The Temptations, y su propio éxito Sorry, que en teoría escribió por Gomez.

Aquel mismo Año Nuevo, Justin Bieber publica una fotografía de él y Hailey besándose y comienzan una relación que, según la modelo, no es de exclusividad. En agosto han roto y, cuando Justin comienza a salir con Sofia Richie también deja de seguir a Hailey. Están sin hablarse más de un año. En ese tiempo, Selena admite que está "cansada" de hablar del cantante... En octubre del año siguiente, 2017, el regreso de Jelena es oficial y los fans están más que contentos.

Para las navidades, sin embargo y para disgusto de Gomez, Justin Bieber vuelve a hablarse con Hailey. Poco después del cumpleaños del artista (1 de marzo), rompen, ahora sí, por última vez, y, para julio de ese mismo 2018, Hailey es su nueva pareja. No solo eso, sino que se comprometen. Esto hace que los fans duden de si no se solaparon las relaciones, algo que la propia Hailey niega, mientras que Selena prefiere olvidarse de todo y, aseguran, "no tiene pensamientos ni sentimientos" sobre la noticia de la boda, que tiene lugar en septiembre de 2019, poco después de que ella misma borrase la última imagen que tenía con él en su Instagram.

Justo entonces comienza una extraña batalla, creada también por las teorías fan: Selena lanza la canción Lose You To Love Me [Perderte para quererme] un mes después del "sí, quiero" de su ex, y Hailey pone en su Instagram la canción I'll kill you [Te mataré], de Summer Walker. Se le llena Instagram de ataques y Selena, sin mencionarla, pide a sus seguidores que sean amables por primera vez.

También lo había hecho antes Justin, pidiendo que aceptasen que Hailey es su esposa, toda vez que cabreó el hecho de que dio al botón de seguir e inmediatamente al de dejar de seguir a una cuenta fan de Selena. Unos likes que sí dejó, sin embargo, fueron algunos en los que aparecía Selena, como en unos premios en los que actuó o una portada en Elle. La propia Gomez admite que no hay rivalidad entre ellas y que los tres están cansados de los ataques.

Esas muestras de cariño público se hacen efectivas en septiembre de 2022, cuando Hadiley admite en una entrevista que ella y Selena han hablado por privado y que hace tiempo que la paz entre ambas está sellada y vuelven a poner el foco en que sean los fans los que pasen página y dejen de atacar a la modelo.

El pasado mes de octubre, además, llega el momento definitivo: en la Academy Museum Gala, Selena Gomez y Hailey Bieber se hacen unas fotografías abrazadas y posando juntas que, en teoría, enterraba de manera definitiva esta historia y que dejaba un buen poso de sororidad entre ambas, amén de que en su documental My mind and me, Selena explicaba que romper con Justin era una de "las mejores cosas" de su vida, porque ahora los tres eran felices.

Pero el epílogo llega hasta nuestros días, porque desde entonces, los fans no han hecho sino encontrar atisbos de que Hailey sigue intentando menospreciar a Selena en sus stories y sus posts, amén de una polémica con Kylie Jenner que se resuelve diciendo que se admiran ambas.

¿El problema? Que cuando parecía que las aguas estaban en calma, vuelve a salir a la luz un vídeo de Hailey Bieber haciendo el gesto de las arcadas cuando en una gala de premios sonaba el nombre de Taylor Swift. "Lo siento mucho, pero mi mejor amiga es y sigue siendo una de los mejores", respondía Selena. Y vuelta a empezar.