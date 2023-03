Hace una semana, En boca de todos contactaba en directo con el compositor Danny Daniel que, enfadado, narraba su experiencia con la SGAE después de denunciar, en 1992, que la agrupación musical Gipsy Kings había plagiado su canción Por el amor de una mujer.

Así, el compositor explicó al matinal de Cuatro que este martes 7 de marzo tendría lugar el juicio en el que, finalmente, se concluiría si el tema La Dona de los Gipsy Kings era o no un plagio de la canción de Danny Daniel, algo que ya afirmó un juzgado francés, y, además, si la SGAE había defendido o no los derechos de autor del compositor original.

Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos ha supuesto que el juicio no haya podido celebrarse este martes debido a la huelga de letrados activa en nuestro país. El programa de Cuatro ha contactado en directo con el compositor para saber su opinión al respecto.

Tal como ha señalado el matinal, el músico llevaba esperando cinco años la celebración del juicio. Así, Danny Daniel esperaba desde 2018 a la celebración del juicio que tendría que haberse llevado a cabo este martes y que, debido a la pandemia de la Covid-19 se retrasó y, ahora, con la huelga, otra vez. Además, las autoridades le han informado de que no hay fecha prevista.

Pese a que Danny Daniel había volado desde Miami expresamente para defender sus derechos y conocer en primera persona el resultado del juicio, el compositor se ha mostrado positivo: "Creo que al principio me sentí como '¿esto qué es? Después de tantos años, venir aquí desde Miami y hay una huelga'. Pero no hay mal que por bien no venga".

"Valió la pena venir. Yo he estado a las 9:00 horas en el juzgado. Aunque sabíamos que no iba a celebrarse el juicio, yo quería estar allí y ver en vivo que se iba a suspender, sabe Dios hasta cuándo. Ha sido muy importante venir aquí, visitar a los medios, que me han tratado con un cariño impresionante. Cuando voy por la calle, hace cuatro o cinco años, no me conocía ni Dios, nadie me conocía, y ahora la gente se para y me habla del tema. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Eso me hace muy feliz y amortigua el daño y la pena que siento de no haberse celebrado el juicio, que será en otro momento", ha agregado el compositor.

Finalmente, Danny Daniel ha explicado que solo le queda "esperar": "Tenemos que volver a Miami otra vez en dos semanas. Es lo que hay. Hay que esperar otra vez".