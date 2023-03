Fedez explica el verdadero motivo de su ausencia en las redes y despeja las dudas de su crisis con Chiara Ferragni

Hace aproximadamente un año, Fedez anunció a través de las redes sociales que le habían detectado un tumor raro en el páncreas, del que tuvo que ser operado casi de urgencia.

Tras la intervención, el rapero mostró su recuperación a través de su Instagram, donde siempre aparecía acompañado de su mujer, Chiara Ferragni y de sus hijos, Leone y Vittoria -de quienes es habitual que publique contenido diario en sus redes-.

Precisamente, debido a la participación de ambos en el Festival de Sanremo -ella como presentadora y él como invitado estrella-, surgieron rumores de una crisis sentimental provocada el beso del artista con el cantante Rosa Chemical y su repentina desaparición de lo público una vez acabado el festival.

Cierto es que la pareja ha tenido baches en su matrimonio, tal y como han contado abiertamente en su documental The Ferragnez, pero lejos de estas especulaciones queda el verdadero motivo de la ausencia en redes del italiano.

Si bien el pasado viernes apareció con un corto comunicado a través de una historia de Instagram en el que decía que estaba pasando un por momento delicado en el que su mujer no estaba involucrada, fue en la tarde del lunes cuando Fedez subió varios vídeos explicando el porqué de su inactividad social.

"Aquí estoy después de mucho tiempo. Quiero contaros lo que ha pasado, porque todos los días salen noticias de mi familia que no corresponden a la verdad", comienza en su comunicado, agradeciendo la preocupación por todos sus seguidores en lo que se refiere hasta el que ahora estaba en paradero desconocido.

Durante este año, explica, ha estado sometido a un "tratamiento a base de psicofármacos", concretamente antidepresivos, y fue el pasado enero cuando uno de estos medicamentos le "desestabilizó", provocándole "ticks en la boca y problemas a la hora de hablar", tal y como apunta en sus historias.

Fedez explicando su motivo de ausencia en las redes. FEDEZ / INSTAGRAM

Estos problemas produjeron un "efecto rebote" en su salud física. "Me dio una neblina muy importante a nivel cognitivo y fuertes espasmos musculares en las piernas que me impidieron caminar durante varios días. He perdido casi cinco kilos en cuatro días", apunta el rapero.

Aunque asegura que todavía no se encuentra al cien por cien, va mejorando día tras día. Y, con esta aclaración, hace un apunte sobre la importancia de la salud mental y sobre el apoyo incondicional que está teniendo de Chiara Ferragni.

"Se han dicho cosas de todo tipo sobre ella. Es la única que ha estado a mi lado en este período. Siento que haya tenido que comerse esta tormenta mediática totalmente inmerecida", asegura Fedez, entre lágrimas, reconociendo también lo "afortunado" que es al tenerla.

"Este período me ha hecho entender muchas cosas", concluye con sus declaraciones. Tras estos vídeos, el cantante ha publicado en su perfil una imagen en la que sale su mano entrelazada con la de la modelo.

"Cuando te suceda algo severamente traumático en la vida (como una enfermedad grave o un gran luto) cuida tu salud mental y emocional y no descuides tus emociones y las de las personas a tu lado", reflexiona en el pie de foto.

El apartado de comentarios se ha llenado de mensajes de apoyo y cariño hacia él, entre los que se encuentra el de su mujer, sus amigos y sus familiares.