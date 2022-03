La semana pasada, el rapero Fedez sorprendió a sus seguidores con un sincero vídeo en el que, entre lágrimas, confesó que le habían detectado un problema grave de salud que se estaba tratando. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha revelado qué fue lo que le diagnosticaron.

"Afortunadamente, me lo encontraron a tiempo, pero conlleva un perjuicio importante", anunció entonces. "Ahora mismo no estoy lo suficientemente lúcido como para ir más allá y me estoy preparando para afrontar esta nueva aventura que me ha puesto la vida".

Pero el marido de Chiara Ferragni ha acudido este jueves a Instagram para publicar varias fotos en el hospital. "La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendocrino de páncreas", ha declarado. "Uno de esos que si no lo coges a tiempo no es un cohabitante agradable para tener dentro de tu cuerpo".

"Por eso tuve que someterme a una operación de 6 horas para extirparme parte del páncreas (incluido el tumor)", ha asegurado. "Dos días después de la operación estoy bien y deseando volver a casa con mis hijos. Tardará un tiempo".

"Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos días. También un enorme agradecimiento por todos los mensajes de apoyo y positividad que me habéis enviado. Os quiero a todos", ha concluido.