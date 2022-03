Miles son las muestras de cariño que ha recibido el rapero Fedez después de su último comunicado en Instagram. El músico italiano, que forma una de las parejas más famosas de las redes sociales junto a la influencer Chiara Ferragni, rompió a llorar en sus stories al revelar que le han detectado un problema de salud.

"Hago este vídeo un poco para expresar la esperanza que puede hacerme bien", comenzó diciendo el artista de 32 años. "Por desgracia, me han encontrado un problema de salud, pero afortunadamente me lo encontraron a tiempo. Pero conlleva un perjuicio importante".

Sin revelar de qué enfermedad se trataba, el también influencer -con más de 13 millones de seguidores- aseguró que esto "implica un camino importante" en su vida que tendrá que afrontar y que también siente que debe contar. "No ahora, este momento en el que necesito abrazar a mi familia y amigos", confesó.

"Cuando he descubierto esto, leí la historia de otras personas y me ha reconfortado. En el futuro contaré esta nueva aventura, aunque solo sea para ayudar a una persona", comentó. "A este paréntesis de mi vida le tengo que dar un sentido".

"Con esto me he dado cuenta de la importancia que tiene poder sacarle una sonrisa a alguien que quizá esté pasando un momento difícil desde la otra parte. Mi disco se hizo para eso", defendió Fedez, entre lágrimas. "Ahora mismo no estoy lo suficientemente lúcido como para ir más allá y me estoy preparando para afrontar esta nueva aventura que me ha puesto la vida".

El rapero también quiso dedicarle unas palabras de agradecimiento a su mujer, Chiara Ferragni, con quien se casó en 2018 y tiene dos hijas en común: "Se lo agradezco porque ha estado muy cerca de mí estos días".

Por su parte, ella también se ha deshecho en muestras de cariño en su último post de Instagram, en el que aparecía la pareja junto a su pequeña hija mayor Leone.

"Fedez necesita un extra de apoyo estos días. Te queremos más que nada, amor mío, y estarás bien muy pronto", escribió la influencer con más de 26 millones de seguidores. "Siempre rodeado del amor de tu familia, amigos y gente que te quiere mucho".