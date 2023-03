Telecinco ejecuta su propio reencuentro de 'Los Serrano', 20 años después

Han pasado 20 años desde que Los Serrano se emitiese por primera vez en Telecinco. Una serie que marcó a una generación y que lanzó al estrellato a jóvenes promesas que hoy son una realidad en la actuación.

Mucho se habla de un posible reencuentro. De hecho, dos de sus protagonistas, Fran Perea y Verónica Sánchez, en los últimos días han protagonizado reuniones que han alimentado las ganas de los fans por ver de nuevo reunidos a los que consideraban casi como su familia.

Y es que son muchos los fans que han crecido con ellos desde que la historia entre Eva y Marcos robara el corazón a millones de espectadores en la primera década de los 2000. Los vaivenes sentimentales de los hermanastros traspasó la pantalla, donde también fueron pareja en la vida real. Juntos protagonizaron una imagen que causó la locura entre sus seguidores. "El sofá no es el mismo, pero nosotros... ¡Estamos iguales! No, no, ¡mejores! Por cierto, ¡feliz día de Andalucía de parte de este malagueño y esta sevillana!", escribía el malagueño en su perfil de Instagram. Es una fotografía junto a Verónica en la que repiten una de las imágenes más icónicas de la serie. Eso sí, veinte años después.

Además, Fran Perea acudió en enero a La Resistencia para charlar con Broncano sobre su nuevo disco, coincidiendo con el 20º aniversario de la emisión del primer capítulo de la ficción.

El actor y cantante le comentó al presentador que "haremos alguna cosita especial, nos juntaremos y estamos buscando un sitio para hacerlo. ¿No querrás que lo hagamos en tu programa?".

"¡Ojo! Si se pudiera hacer aquí una pequeña reunión de Los Serrano 20 años después, como si esto fuera Friends...", reconoció el conductor del programa de Movistar Plus+.

Pero ha sido Déjate querer el que se ha adelantado y ha reunido a parte del elenco. Alejo Sauras, Raúl en la ficción, y a Alexandra Jiménez, África, se han reencontrado en su plató para recordar las anécdotas de unos personajes que cambiaron sus vidas y las de todos sus seguidores.

El reencuentro será emitido el próximo sábado, tal y como ha dado a conocer Telecinco, con Paz Padilla como maestra de ceremonias. Además, la actriz y cómica entrevistará a Mario Vaquerizo.