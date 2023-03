Fran Perea y Verónica Sánchez repiten esta icónica imagen de 'Los Serrano' 20 años después: "¡Estamos mejor!"

Después de su sonado reencuentro de hace unos días, Fran Perea y Verónica Sánchez siguen haciendo las delicias de los fans que han crecido con ellos desde que la historia entre Eva y Marcos robara el corazón a millones de espectadores en la primera década de los 2000.

Interpretados por estos dos actores en Los Serrano, los vaivenes sentimentales de los hermanastros traspasó la pantalla, donde también fueron pareja en la vida real.

Juntos han protagonizado ahora una imagen que ha causado la locura entre sus seguidores. "El sofá no es el mismo, pero nosotros... ¡Estamos iguales! No, no, ¡mejores! Por cierto, ¡feliz día de Andalucía de parte de este malagueño y esta sevillana!", escribe el malagueño en su perfil de Instagram. Es una fotografía junto a Verónica en la que repiten una de las imágenes más icónicas de la serie. Eso sí, veinte años después.

Hace unos días, 15 años después del final de la ficción -y 20 desde que esta arrancara- ya hicieron gala de la bonita amistad que ha quedado. Lo hicieron también en las redes sociales, donde la actriz colaboró con el también cantante en la promoción de su próxima gira.

"Andamos enredando, ¡sí! Estas ropas y estos pelos no son casualidad. En unos días os lo cuento, pero, de momento... Os recuerdo las fechas de la gira 1 más 1 son 20, Verónica se apunta", escribió Perea en su Instagram, junto a un vídeo de los dos de lo más tierno, sobre todo para aquellos que aún recuerdan su historia de amor.

Y es que, aunque han pasado ya algunos lustros, siguen teniendo el poder de revolucionar a los fans -o simplemente seguidores- de la serie. "Historia de España", "Me encanta veros juntos", "Siento cosas" o "Por favor, que vuelvan" son algunas de las reacciones a la publicación.

¿Una reunión de la serie?

Fran Perea acudió en enero a La Resistencia para charlar con Broncano sobre su nuevo disco, coincidiendo con el 20º aniversario de la emisión del primer capítulo de Los Serrano, la serie de Telecinco que le catapultó a la fama.

El actor y cantante le comentó al presentador que "haremos alguna cosita especial, nos juntaremos y estamos buscando un sitio para hacerlo. ¿No querrás que lo hagamos en tu programa?".

"¡Ojo! Si se pudiera hacer aquí una pequeña reunión de Los Serrano 20 años después, como si esto fuera Friends...", reconoció el conductor del programa de Movistar Plus+.