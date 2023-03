El desastre estético de Ana Nicolás tras dos operaciones de pecho fallidas: "Me hicieron una carnicería"

Ana Nicolás ha hablado abiertamente de sus intervenciones estéticas. Esas que, lamentablemente, no han tenido los resultados que a ella le hubiese gustado.

En su canal de Mtmad, la exconcursante de La isla de las tentaciones ha confesado que tiene un gran complejo por culpa de un desastre estético que tiene que ver con sus dos operaciones de pecho.

Según ella, le hicieron una verdadera "carnicería", motivo por el que se tuvo que operar dos veces del pecho, aunque sin mucho éxito, ya que la murciana no descarta tener que someterse a una tercera intervención.

La que fuera novia de Cristian ha detallado que, "cuando tenía relaciones sexuales" con él, no se quería quitar ni el sujetador. "Fui a quejarme y, de primeras, la clínica me dijo que no me solucionaban el problema porque mi pecho era así". Así, se realizó finalmente una segunda operación en la que le pusieron otra prótesis y le retiraron piel para elevarle un poco el pecho.

A día de hoy, cuenta, no está a disgusto con su pecho, pero tampoco a gusto. "Creo que se podía haber elevado más y las cicatrices que me hicieron fueron una carnicería".