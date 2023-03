Fani Carbajo publica la primera imagen con su nuevo novio y da detalles sobre su ruptura con Christofer: "No le echo de menos"

Fani Carbajo ha rehecho su vida tras romper con Christofer Guzmán. La noticia de su separación la dio a conocer la influencer hace unos días, pero ambos llevan distanciados desde hace meses. Tanto es así que la madrileña tiene nueva pareja, y ya la ha presentado en Instagram.

La exparticipante de La isla de las tentaciones ha publicado este lunes una fotografía en sus stories donde aparece con Fran, un hombre diez años más joven que ella del que habló por primera vez en su canal de Mtmad. En la instantánea, ambos aparecen posando ante la cámara, abrazados y tapando su rostro.

La influencer no habría querido mostrar el rostro de su novio para proteger su intimidad. "Él es un chico que estoy conociendo. Empecé con él después de dejarlo con Christofer", dijo sobre el joven, que "es anónimo y trabaja como mecánico".

Fani Carbajo posa con su nuevo novio, Fran. INSTAGRAM / fanicarbaj

De esta forma, mientras presume de la nueva oportunidad que se ha dado en el amor, también afirma que, "aunque parezca egoísta", no echa de menos a Christofer. "Estoy pensando en mí", asegura Carbajo, que afirma sentirse "feliz".

Ambos se conocieron en una discoteca y se gustaron, aunque al principio ella era reacia: "No estoy enamorada de momento, aunque la verdad es que el chico me gusta y me siento a gusto con él".

La influencer está muy ilusionada con el joven, con el que parece que todo va viento en popa. "Ya lo conoce mi círculo cercano, y yo al suyo", contó al desvelar su relación.