A dos días del Día Internacional de la Mujer, las de nuestro país se preparan para salir a la calle y manifestarse por sus derechos y, de alguna manera, dar voz a las que ya no pueden gritar. Sin embargo, este lunes, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy firme con respecto a este 8 de marzo.

Durante la sección de política de El programa de Ana Rosa, el matinal ha dedicado parte de su tiempo a comentar el próximo 8M. Así, José María Olmos ha señalado que "hay una parte muy importante de la población que ha dejado de sentirse identificado con estas convocatorias, encima si añadimos la guerra interna del PSOE y Podemos, pues creo que es más difícil todavía convertirlo en algo hegemónico".

Otra colaboradora ha respondido: "Evidentemente, esto no beneficia al movimiento feminista, pero si comparas la manifestación que se va a hacer esta semana con la de 2018, antes de que llegaran estos dos partidos al gobierno, va a ser muy diferente".

Ana Rosa, por su parte, ha decidido sumarse al debate y ha apuntado: "En 2019, todas las mujeres salimos a la calle, todas las mujeres. Pues yo ya no. Cuando se ha instrumentalizado por una parte del partido... Ese año fuimos todas de la mano, las mujeres de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de más de derecha, de centro... todas las mujeres salimos a la calle".

La presentadora ha agregado: "De hecho, en 2019 fue el único día en 18 años en el que no se emitió el programa. Ahora no me siento identificada con este feminismo".