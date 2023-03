La costumbre de Nuria Roca en televisión que detesta Juan del Val: "No lo puedo soportar"

Nuria Roca, como cada domingo, arrancó La Roca con un monólogo, que, en esta ocasión, dedicó al Día de la Abstinencia o Desconexión Digital. Tras sus palabras, la valenciana acudió a su puesto para saludar a los tertulianos, tras lo que dijo en tono irónico: "Hoy, haciendo honor al día, es el día que más selfies nos hemos hecho antes de empezar el programa".

"Y los que nos quedan, porque en las publicidades...", comentó Sara Ramos, mientras Berni Barrachina planteaba una duda que tenía: "Hoy es el Día de la Abstinencia Digital, pero, también ,es la semana de aprender con el móvil. Por lo tanto ¿qué hago? ¿Cojo o no cojo el teléfono?", se cuestionaba en voz alta.

"Puede ser que falte un poquito de comunicación entre la gente que pone los días", bromeó entonces la valenciana.

Aprovechando la coyuntura, Juan del Val, también presente en plató, quiso desvelar una costumbre que tiene su mujer y que hace cada domingo antes de comenzar La Roca. "Lo que no puedo soportar ya es ese momento, antes de empezar, sobre y 25, cuando dice Nuria: 'vamos a hacer un selfie'. Y nos coloca en 16 posiciones distintas [además, escenificando la situación] y nos tira 100 fotos", dijo, dejando claro que no le agrada este ritual de la valenciana.

"Pero luego se los queda ella. Es verdad que se los queda. Y solo sube en los que sale bien ella, no los demás", dijeron los compañeros de Roca respecto a su costumbre.

"Es verdad que solo me miro yo. "Si luego tenéis la suerte de que aparecéis bien, pues fenomenal, pero, si no, me da igual", reconoció la valenciana.