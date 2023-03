La productora de 'MasterChef Celebrity' carga contra Patricia Conde: "Hay gente que no debería concursar si no sabe perder"

Han pasado ya meses desde que Patricia Conde pusiera patas arriba MasterChef Celebrity con sus declaraciones contra el programa en el que había participado. Sin embargo, en la productora del talent culinario de La 1 no olvidan y prueba de ello son las declaraciones que ha hecho Macarena Rey, CEO de la productora Shine Iberia.

Rey asegura que, para todos, "fue muy desagradable" todas las palabras que se produjeron, en clara referencia a lo que dijo Conde. Para ella, la actitud de la presentadora no haber fue la mejor. "Hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Es una regla básica", asegura la directiva en declaraciones a El Mundo.

"Hay amigos que les ofrecemos participar y lo rechazan por mal perder", explica Rey, que indica que, "si no llevas bien las críticas, no te metas en un talent, porque aquí las vas a recibir". Y es que, según ella, "es imposible que no te saquen tus defectos", debido a las muchas horas de rodaje.

"Lo de Patricia ha sido no entender el programa", entiende. Para ella, el talent "es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse". "Todos piensan que hay partes que son mentiras", pero nada más lejos de la realidad, indica.

Hay que recordar que Patricia Conde acusó al programa de haberla perjudicado en algunas pruebas, de manipular los hechos e incluso a dos de sus compañeros de haber consumido drogas durante la grabación del concurso.