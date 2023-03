Billie Eilish se va de las redes: "Lo he borrado todo de mi teléfono"

Billie Eilish ha confesado haber borrado las aplicaciones de redes sociales de su teléfono debido a su complicada relación con Internet. Aunque todavía conserva sus perfiles, la cantante ha decidido distanciarse de las plataformas eliminándolas de su dispositivo móvil, según ha reconocido en el podcast 'Conan O'Brien necesita un amigo' y al que ha tenido acceso CNN.

La joven y su hermano Finneas acudieron como invitados al programa, cuyo episodio estará disponible entero el el 27 de marzo, según Rolling Stone; y hablaron sobre las redes sociales y cómo ha cambiado su uso con el paso de los años. Y es que durante las últimas semanas la artista ya se mostraba menos activa en sus redes, ante lo que ha señalado que ya ni siquiera las mira.

"Lo he borrado todo de mi teléfono", ha declarado al explicar el conflicto interno que le generaban. "Crecí en la época perfecta de Internet, donde no todo era Internet. Tuve una gran infancia en la que hacía muchas cosas todo el tiempo", añadía.

"Y luego, cuando me convertí en una preadolescente, llegaron los iPhones, y a medida que crecí un poco ya existía todo lo que se ha convertido [la red] hoy en día", ha indicado al explicar que, prácticamente, pasó esas etapas de su vida con Internet a su lado.

A medida que aumentaba su popularidad, Eilish se veía a sí misma en Internet y fue ahí cuando las cosas cambiaron: "Soy una persona que se conecta a Internet… Y eso no cambia nada sobre la persona que soy o la vida que vivo. Pero poco a poco empecé a ver vídeos y cosas sobre mí y era como 'Eww, apestoso'. No me gusta eso".

En este sentido, la cantante ha recordado haber visto un "vídeo serio" sobre ella en el que, en principio, había declarado que era una "persona horrible". "Cualquier cosa que leo en Internet me la creo. Y sé a ciencia cierta que eso es estúpido y que no debería hacerlo porque tengo pruebas de que no todo es verdad. Casi nada es verdad", ha destacado.

"Son como pequeñas cosas, como pequeñas mentiras piadosas que pasan por encima de todo el mundo, pero que todo el mundo cree", ha concluido.