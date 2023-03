Daniel Vosseler: "Somos los verdaderos antiColau y ahora todo el mundo se sube al carro"

Tras intentarlo en las pasadas elecciones municipales –les faltaron unas pocas firmas para conseguirlo– Barcelona ets Tu (Barcelona eres Tu) concurre a los comicios del 28 de mayo con el abogado Daniel Vosseler como candidato a la alcaldía de Barcelona. Recibe a 20minutos en la sede de la formación, en la Rambla, donde también está ubicado su despacho profesional de abogados.

¿Cómo?Acabando con la moda de tirar papeles al suelo, las personas que tienen animales que recojan los excrementos de sus mascotas... La calle no es una fiesta, los espacios públicos no pueden estar completamente sucios. Hemos de recuperar el civismo, desde la educación y el rigor.

Pero uno de los problemas de Barcelona es precisamente la falta de suelo. ¿Dónde construirán tanta vivienda?Tenemos detectadas dos zonas donde construir que son La Sagrera y Zona Franca. La segunda vía es convertir en vivienda social los 16.000 locales vacíos que hay en la ciudad. Esta era una de las medidas que nosotros propusimos y estamos encantados de que el equipo de gobierno de Colau-Collboni nos la haya copiado. Piense que cuando un comercio cierra, muy probablemente no se volverá a abrir, es cuando el propietario puede darle rendimiento a favor de la comunidad. El Ayuntamiento concede licencia de habitabilidad para convertir el local en vivienda asequible, con precios ordenados a 500 euros. Y por último reordenando la densidad vertical. Barcelona no tiene edificios altos y proponemos que en determinados ejes estratégicos se pueda aumentar la densidad levantando una o dos plantas. Hemos de buscar el justo equilibrio.

Dos temas polémicos: Superillas y la conexión del tranvía. ¿A favor en contra?Ni una cosa ni la otra. Ada Colau impone su ideología. Se deben revertir las obras de la Superilla del Eixample y la de via Laietana cueste lo que cueste. No he encontrado a día de hoy ni un solo motivo para justificar una aberración urbanística como las que se han planteado. Son obras que voy a revertir, cueste lo que cueste.

Y el tranvía... Ese será otro error histórico si al final se implanta. Va a suponer levantar una muralla en el centro de Barcelona y va a generar unos problemas de movilidad absolutamente terribles. En la Diagonal hay transporte alternativo como el bus o el metro para cruzarla. Hemos generado un problema donde no lo había.