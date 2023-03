Susana Molina, sobre su experiencia laboral antes de ser famosa: "Trabajo desde una edad en la que ni siquiera me correspondía"

Si bien fue hace unos días cuando Susana Molina se sinceró por redes contando una experiencia vital que desarrolló en ella varios problemas de salud mental, la influencer ha querido poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con su trayectoria profesional.

La que fuera ganadora de Gran Hermano 14 se ha convertido en objeto de crítica en TikTok en lo que se refiere a su trabajo. Es por ello que la joven se ha visto obligada a grabar varios vídeos, que ha publicado en sus historias de Instagram, para explicar a que se dedicaba antes de ser famosa.

"No quiero justificarme, pero he leído comentarios como que tengo 'menos horas cotizadas que la gente que sube allí vídeos' o diciéndome que me ponga a currar", empieza la murciana en su relato.

"Trabajo desde una edad en la que ni siquiera era legal trabajar y he trabajado en trabajos de todo tipo", apunta la creadora de contenido, asegurando que tuvo que compaginar sus estudios con el trabajo para poder pagar la universidad.

"Me metí a trabajar en una tienda de ropa en la que cobraba 890 euros por 40 horas, supuestamente, porque al final siempre eran 50, porque no sabía estar parada y porque quería conocer gente en Sevilla, que era la ciudad a la que me había mudado", prosigue en su explicación.

Susana comenta que cuando terminó la carrera ya trabajaba en las redes sociales y gracias a ello, actualmente, es una de las influencers más reconocidas de España, con dos negocios en sus manos y más de un millón de seguidores en Instagram.

"He trabajado mucho y a una edad en la que ni siquiera me correspondía trabajar tanto, ni tantas horas, ni compaginarlo con estudios y responsabilidades que no tenía que tener en ese momento", concluye con sus declaraciones.