Los problemas más habituales con las compras 'online' que te pueden hacer perder dinero si no estás atento

Comprar por internet se ha convertido en algo habitual en los últimos años para los consumidores españoles, que en 2022 realizaron hasta el 40% de sus compras de a través del ordenador, el móvil o la tableta, según el informe de consumo anual de la compañía Mirakl, Preferencias del Consumidor en la Economía Digital.

No en vano, se trata de una forma muy cómoda y rápida de adquirir artículos sin tener que moverse de casa y con precios en muchas ocasiones más económicos que en las tiendas físicas.

Sin embargo, si bien es cierto que la gran mayoría de las compras online se desarrollan con normalidad, hay veces en las que surgen problemas que nos pueden hacer perder nuestro dinero. De hecho, una reciente encuesta de la OCU señala que los españoles han tenido algún tipo de percance con sus envíos en el 13% de sus últimas cinco compras.

Este mismo estudio precisa que el problemas más habitual al que se enfrentan los consumidores al realizar compras por internet son los retrasos. ¿A quién no le ha pasado en alguna ocasión que la entrega de un paquete no se haya producido en la fecha comunicada por la empresa? Esta circunstancia, ajena al comprador, puede ocasionar más de un quebradero de cabeza, ya que igual justo cuando nos traen el artículo adquirido no estamos en casa.

Más graves, no obstante, son otros problemas que se pueden producir con los envíos: que los productos lleguen con algún tipo de defecto o daño y que no se correspondan con lo que esperábamos o que directamente no se produzca la entrega.

En los dos primeros casos, existe la posibilidad de devolver el producto y obtener que nos devuelvan el importe de la compra. Pero ojo porque dependiendo de la empresa y sus condiciones para los envíos pueden hacerte pagar lo que cuesta enviar a un repartidor a recoger el producto a tu domicilio. En ese caso, ya estarías perdiendo dinero. Por eso es importante estar atento y leer bien las condiciones de los gastos de envío.

Una de las últimas empresas que cobra por las devoluciones online es Zara. Desde el pasado 1 de febrero, el buque insignia de Inditex descuenta 1,95 euros del importe a devolver a los clientes que soliciten el citado servicio.

¿Dónde son más frecuentes los contratiempos?

La encuesta de la OCU revela además que son en los marketplace (Aliexpress, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés...), las plataformas que agrupan a varios vendedores y una gran gama de categorías y productos, donde los citados problemas se presentan de forma más frecuentes.

"En estos casos es aconsejable comprobar quién es el verdadero vendedor, ya que será luego el responsable de la entrega y responderá de las reclamaciones o la garantía. Por el contrario, es más difícil encontrar problemas en las webs especializadas en ropa y deportes", explica la organización de consumidores.

En cualquier caso, frente a un problema, la OCU recuerda que "el consumidor tiene un plazo de 14 días naturales para devolver el producto sin explicación ni coste alguno, salvo que se estipule que los gastos de devolución corren a cuenta del comprador". "Desde ese momento, el vendedor deberá reembolsar el precio en un plazo de otros 14 días. En cuanto a la garantía de compra, es la misma que para un producto adquirido en una tienda física: tres años", concluye.