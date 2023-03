Laura Madrueño arranca hoy con 'Supervivientes': "Vais a ver un estreno muy novedoso y me vais a ver en mi salsa"

La habíamos visto presentando la sección de El tiempo en los informativos de Mediaset, en documentales de viajes y aventura y explicándonos los porqués y los efectos de la tormenta Filomenas. Laura Madrueño se había ganado ya el cariño de la audiencia con su naturalidad y cercanía y ahora da un paso más relevando a Lara Álvarez como presentadora sobre el terreno de Supervivientes, reality de Telecinco que hoy (22.00 h) estrena su nueva edición.

¿Cómo se fraguó su fichaje para presentar 'Supervivientes'?Me lo dijeron antes de Navidad y me lo propusieron desde la cadena. Obviamente es una oportunidad increíble y estoy agradecida, porque es uno de los mejores realities a todos los niveles. Yo creo que se les encendió la bombilla conmigo por toda la relación que tengo con el mar y por todos los años haciendo documentales marinos y documentales relacionados con viajes con aventura. Quizá influyó también la parte que se conoció de mi durante Filomena, unas semanas que para mi fueron frenéticas, pero al estar prácticamente en todos los programas se me pudo ver más fuera de informativos y creo que la gente me cogió mucho cariño, porque podía ser un poco más yo misma. Me han pedido que sea natural, que sea yo misma y me ría mucho, que es algo que tengo ganas de hacer, porque creo que nos falta reírnos más en la tele.

Lara Álvarez ha sido presentadora durante ocho años, ¿siente la necesidad de hacerlo diferente a ella o prefiere la continuidad? ¿Tiene margen?Creo que somos dos personas muy diferentes y que cada presentador le ha dado al programa su personalidad. El programa fue una cosa con Mario Picazo, otra con Raquel Sánchez Silva y ha sido otra con Lara, que se ha convertido en la verdadera insignia por todo el tiempo que ha estado presentándolo. Yo lo haré diferente porque soy una persona totalmente distinta. He aprendido muchísimo de lo que ella ha hecho durante estos años. Ahora yo intentaré dar lo mejor de mí, intentaré empatizar también muchísimo con los concursantes.

El suyo es un papel de equilibrio, ¿no?Hay que tener también un poco de cuidado porque soy una persona muy sensible y muy empática y con los concursantes también tengo que aprender a mantener ciertas distancias. Igual eso ya me lo irá enseñando el formato.

¿Cree que lo va a pasar mal viéndoles pasarlo mal a ellos, por ejemplo cuando se queden sin comer en una prueba?Sí, yo creo que tiene que ser muy duro. Desde casa lo vemos y lo vemos desde otra perspectiva totalmente diferente. Allí les ves a lo largo de los tres meses y ves que pierden incluso más de 20 kg en algunos casos... tiene que ser complicado. Siempre digo que más fuerza física o más que preparación física, en muchos casos te hace falta una preparación mental tremenda para combatir el hambre, que es lo que en muchos casos les hace salirse tanto de sus casillas. Cuando llevemos meses concursando todos estaremos muy cansados, obviamente, sobre todo ellos y yo al final soy su único nexo con España y con el mundo porque. Están en una isla perdida y no tienen absolutamente ningún contacto con la realidad, más que cuando me ven a mí para hacer los juegos y para ellos debe ser el momento más importante, porque al final es el momento también en el que van a comer o van a tener alguna recompensa, que puede ser una carta o contacto con algún familiar, etc.

Usted hace buceo, ¿la vamos a ver vacilando en la prueba de apnea?(Risas) Vacilando no, porque con eso no se juega. Además, apnea es un deporte contra uno mismo y eso te puede jugar muy malas pasadas porque al final depende mucho de cómo estés mentalmente. Ellos van a estar bajo condiciones muy extremas, no solo por esa humedad, el calor, el cansancio... sino también por el hambre y todo eso son condiciones que afectan muchísimo a la hora de poder aguantar más o menos. Les voy a entender mucho, porque he hecho mucha apnea tanto estática, que es la que hacen ellos, como en mar abierto y es algo que me encanta, así que lo sufriré mucho por ellos.

¿Lara o alguien del equipo le ha dado algún consejo práctico para vivir en Honduras tantos meses?Sí, sí, muchos, desde que me lleve crema solar y repelente, que he intentado buscar repelentes naturales, porque al final los químicos para la piel son muy malos y son muchos meses, mucha exposición solar y vamos además en los meses más extremos. Durante marzo y abril son los meses más extremos de calor y de humedad y creo que los mosquitos va a ser lo más complicado y es casi lo que más miedo me da.



También me han dicho que me lleve cosas que me hagan recordar que estoy en casa, así que me llevo desde mi té favorito y mi taza a una caja de fotografías, algún póster... cosas para poner en mi cuarto y que me hagan sentir un poquito más en casa.

Laura Madrueño, en las fotos promocionales de 'Supervivientes'. MEDIASET

¿Cómo va a ser el tono de su estilismo en las galas?Todo súper novedoso, va a ser muy distinto de lo que ha visto en los últimos años. Va a ir muy en mi línea, algo muy deportivo, con mucho color y muy relacionado, te puedo avanzar, con el buceo.

¿Sus habilidades como meteoróloga le van a ayudar en algo en Honduras?Supongo que como aquí, que vivo enganchada al tiempo, también lo iré mirando cada día y seguro que voy a aprender un montón. Al final siempre estás consultando el tiempo porque siempre que estoy cerca del mar, o tengo que bucear o navegar miro la previsión meteorológica. En una zona del caribe es muy difícil porque en un día podemos tener tormenta, viento y de todo y al otro sol. Estaré atenta, es algo llevo dentro.

¿Qué le dijo su entorno cuando les contó que se iba a Supervivientes?Al primero al que se lo conté fue a mi marido y nos quedamos muy impactados, pero me apoyó desde el primer minuto y ahora me apoyó muchísimo en los días de preparativos, porque cada vez estás más nervioso, tienes más vértigo, más ilusión y a la vez tienes miedo... una mezcla de sensaciones. Obviamente te da pena porque son bastantes meses fuera de casa, pero es un privilegio poder formar parte del equipo de un programa como este, es algo único. A mis padres me daba mucho vértigo decírselo y me ayudaron mucho porque desde el primer momento se emocionaron y estaban felices.Yo soy hija única y si tienes hermanos pues quizá es distinto. Para mí es la primera vez que me separo de ellos, pero están muy contentos por esta oportunidad. Contenta en líneas generales, toda la familia (risas).

¿Ayuda ser fan de los realities como usted se ha declarado?Por supuesto, además estoy visionando no solo las últimas ediciones, sino también programas antiguos con diferentes presentadores, para ver también antiguos juegos. Te avanzo que va a haber giros en el programa, va a haber cosas nuevas, como cada año. Tengo ganas de llegar y de empezar a probar los juegos.

Usted tiene que estar pendiente por el pinganillo de lo que le digan desde plató, el director, el regidor… ¿ensaya mucho eso?Desde el día que llegué he estado ensayando. Por mucho que en España me lo habían explicado, hasta que no llegas aquí y ves dónde está la calle Paloma, toda la logística y todas esas casi 200 personas que realizan y producen este programa, no te das cuenta bien decuál es el funcionamiento. Hay que vivirlo.

Supongo que no puede decir si va a saltar o no del helicóptero, pero sí nos puede decir si le apetece hacerlo…Pues no, no te lo puedo revelar. Lo que sí te puedo decir es que vais a ver un estreno muy novedoso, probablemente que no hayáis visto antes y que me vais a ver en mi salsa.