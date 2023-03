Los nuevos ingresos de Jorge Pérez justo antes de volver a la televisión

Desde que salió a la luz su affaire con Alba Carrillo, lo tuvo claro: tenía que alejarse cuanto antes de la televisión y de la exposición mediática continuada que dan los platós de Mediaset. Por eso Jorge Pérez prefirió cortar de raíz el problema y dejar aparcada su carrera como colaborador en Telecinco para centrarse en su vida privada con su esposa, Alicia Peña. Ello, por supuesto, no significa que haya dejado atrás cualquier tipo de ingreso hasta su anunciado próximo regreso.

Su aparición, defendiendo a su mujer, en Déjate querer, el programa presentado por Paz Padilla, fue un espejismo: en sus planes inmediatos no entra en absoluto retomar sus habituales colaboraciones en Ya es mediodía o Fiesta, sueldos a los que ha renunciado, únicamente los de Supervivientes. Porque el vencedor de la edición de 2020 ha compartido una imagen en redes sociales que sirve de pista.

A sus 38 años, el ex Guardia Civil ha colaborado con una marca de productos para el hogar en su Instagram, donde tiene algo más de 310.000 seguidores, por lo que queda claro que ha buscado solventar esa fuente de dinero ejerciendo nuevas labores como influencer.

Todo ello, claro, aprovechando no solo que su victoria en el reality le proporcionó un buen número de fans, sino que su romance con la colaboradora y modelo ha conseguido reavivar su número de followers y, a pesar de la polémica, es innegable que ahora tiene más tirón comercial que antes.

Además, Jorge Pérez no se olvida de que aún puede hacer otros trabajos, de ahí que, por una parte, en la biografía de su perfil aparezca lo primero su contacto dentro de la agencia de representación que le lleva su carrera como personaje público. Además, también ejerce como "Docente de Pruebas Físicas" dentro de la Academia PreFortia, la cual es una academia online que prepara para las oposiciones tanto a los exémenes como a las pruebas físicas para ser Guardia Civil.

Por último, Jorge Pérez tiene otro perfil de Instagram, Restoring Body by Jorge Pérez, donde ejerce las veces de coach motivacional sobre un estilo de vida saludable, si bien es cierto que no actualiza la cuenta desde el pasado 2 de enero.

Sin embargo, no queda nada para que regrese a la televisión. Lo hará, como él mismo anunció, en la próxima edición de Supervivientes, que arranca este mismo jueves. "Quiero orgullosamente anunciar que voy a volver a la televisión como colaborador en las galas de Supervivientes, es algo que me hace mucha ilusión porque a mí me encanta ese programa y para mí es una experiencia de vida", declaró.