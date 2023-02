Los planes inmediatos de Jorge Pérez

La rentrée de Jorge Perez y Alicia Peña en el Dejate Querer de Paz Padilla ha desencadenado una catarata de comentarios acerca de la verdadera situación del matrimonio.

Aunque en directo reconocieron haberse recuperado del huracán Alba Carrillo, son muchos los que creen que la pareja no está en su mejor momento. Ellos niegan la mayor y advierten estar muy contentos con el resultado de la entrevista: "Aclararon que la confianza entre ellos está totalmente reconstruida y que no hay fisuras por las que pueda colarse una crisis", dice a 20minutos alguien muy cercano al ex guardia civil.

A pesar de que muchos creyeron que la intervención de Alicia formaba parte de la negociación para ir a Supervivientes, la realidad es totalmente distinta. La coach no será una robinsona de la próxima edición del concurso, ni tampoco tiene intención de seguir prodigándose por la pequeña pantalla.

Quiere recuperar la tranquilidad absoluta lo más pronto posible y alejarse de todo aquello que le haga recordar lo vivido. Verse tan expuesta y arrinconada le llevó a afrontar un proceso depresivo por el que necesitó ayuda externa.

Jorge y Alicia seguirán con los planes marcados hasta la fecha. No parecen tener interés en retroceder los procedimientos legales iniciados contra aquellos que, en su opinión, vulneraron sus derechos fundamentales. En sede judicial no se dormirá la veracidad de los hechos (si Jorge fue infiel a Alicia con Alba Carrillo) sino si la declaración de la modelo supuso una intromisión en el derecho a la intimidad.