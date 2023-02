Alba Carrillo carga contra Emma García por defender a Jorge Pérez y advierte: "Sigo sin ser roba maridos y lagarta"

Más de dos meses después de abandonar la televisión tras la polémica sobre un presunto affaire con Alba Carrillo, Jorge Pérez reapareció en la pequeña pantalla para defenderse de todo lo que se ha dicho de él y su familia en este tiempo.

En el plató de Déjate querer, el nuevo espacio de Paz Padilla para la noche de los sábados en Telecinco, aunque no mencionó en ningún momento el nombre de la colaboradora, sí que dio su versión sobre lo que pasó en la ya famosa fiesta de Navidad de la productora Unicorn.

Pérez asumió su parte de culpa, reconociendo que se equivocó, pero mantuvo que no ocurrió nada más de lo que en las fotografías se podía ver. "Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar o apartar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad".

Sobre lo que vino después, aseguró: "El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia, en toda historia hay más de una versión".

Precisamente la otra parte, que en este caso es Alba Carrillo, ha reaccionado a la extensa entrevista de Jorge. Y lo ha hecho indignada. "Sigo sin ser roba maridos, lagarta y todas esas barbaridades que dicen porque la persona que habló por primera vez desea volver a mover el avispero. He llorado un poquito, no lo voy a negar. Cuando he visto a Emma (por Emma García) hablar de él tan bien y a mí me llamó mentirosa (por intentar protegerle mientras él me echaba a los perros por detrás)", ha comentado en sus stories, después de subrayar que prefirió leer un buen libro antes que ver la entrevista de su examigo.

También lanza un mensaje contra el ex guardia civil. "Me agrada la gente que habla tres idiomas: de frente, de cara y con huevos. Yo hablo esos tres idiomas. Lamentable que algunas personas no hablen ni castellano correctamente y sin mentir", ha señalado.

Además, ha querido lanzar una advertencia al colaborador y a su mujer, Alicia Peña. "Mañana me levantaré y pondré en orden todo. No lo voy a permitir más", ha dicho la modelo tajante.