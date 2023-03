El 'tito Berni', sobre el 'caso Mediador': "Quizá me han cogido como chivo expiatorio"

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes ha asegurado que fue "víctima de una trampa" en el 'caso Mediador'. En una entrevista a Antena3 este miércoles, el conocido como 'tito Berni' ha explicado que "quizás me han cogido como chivo expiatorio". "Yo no me siento para nada identificado en una trama de ese tipo", ha puntualizado.

"Me considero una víctima y además tengo la sensación de ser el conejillo de indias de alguien por algún interés", ha reconocido. El presunto líder de la trama 'Mediador' cree que se ha visto perjudicado por Marco Antonio Navarro Tacoronte: "No respeta el derecho a la intimidad, no respeta a mi persona, no respeta a mi familia, no respeta nada, absolutamente nada, con todo eso que dice, que habla y que ha declarado en los medios de comunicación".

"Quien me conoce, sabe a lo que me dedico, sabe quien soy y conoce perfectamente mi honradez y mi sinceridad", ha puntualizado con respecto a las informaciones que circulan, como que iba a instalar depósitos de combustible en la isla de Fuerteventura.

Al ser preguntado sobre de quién podría ser chivo expiatorio, Bernardo Fuentes ha asegurado que no lo sabe. "No olvidemos que todo esto nace por una denuncia que luego se retira", ha recordado. "El señor Tacoronte habla de que tiene en los teléfonos móviles muchos archivos de políticos y políticas", ha comentado. "¿Qué iba persiguiendo? ¿hacer daño a personas? Pues lo está haciendo, lo está consiguiendo", ha añadido.

Las fotografías con prostitutas

Con respeto a las fotografías difundidas en las que se ve al 'tito Berni' con unas prostitutas, ha asegurado que fue víctima de un engaño por parte de Tacoronte y ha pedido disculpas a su mujer e hijos porque les ha causado mucho daño. Además, ha explicado que las imágenes "están dentro del ámbito personal" y no contiene ninguna "ilicitud".

"A mi se me ve en una foto, ya premeditada que me iban a hacer", ha empezado contando. "Me tocan en mi habitación, me dicen que me va a presentar el señor Navarro unas amigas", ha explicado. El 'tito Berni' sale de su habitación vestido con un pantalón. En la fotografía se ve abrazado a una mejor. "Yo soy una persona muy afectiva y me ponen un brazo por la espalda", ha aclarado.

También ha desmentido a Navarro Tacoronte sobre la reunión en un club de alterne después de la votación de la ley contra la prostitución. "Es absolutamente falso", ha asegurado. "La ley de trata se votó, si no recuerdo mal, a finales del año pasado. Y yo con el señor Tacoronte, desde julio de 2021 no tengo ninguna, ninguna, ninguna relación", ha explicado.

Además, ha negado el consumo de cualquier tipo de sustancia estupefaciente y haber recibido "un céntimo de nadie" ni extorsionar a "ningún ganadero".

"Yo soy una persona infartada, en el año 2000. Una persona diabética e insulinodependiente. Soy una persona que me dio un ictus, varios ictus me han dado, después de 2010. Una persona que toma medicación diariamente. Y como digo, insulinodependiente. Jamás en mi vida, jamás en mi vida, y me someto a cualquier prueba de toxicología, he consumido sustancias estupefacientes", ha aclarado.