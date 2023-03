Màxim Huerta se pasó por Las tres puertas, el programa de María Casado, con quien mantiene una buena amistad, para hablar sobre la vida del periodista y su relación con los medios de comunicación.

"Vamos a estar tanto tiempo muertos que, creo que debemos, con los medios que cada uno tenga, intentar vivir y sacar el humor", declaró el invitado mientras conversaba con Casado sobre la vida.

El humor salvó a Màxim en los peores momentos de su vida: "Incluso cuando no me cogían para jugar al fútbol en el colegio". Los malos momentos también tuvieron cabida: "Creo que todo está para algo, todo aporta en tu vida. Me dejo llevar por las emociones".

Asimismo, utilizó un gracioso símil para referirse a su forma de vivir la vida en la actualidad: "Mi patria pertenece a las dos señoras que salen a bailar en una fiesta de pueblo. El resto vamos detrás y yo quiero ser el que sale a bailar".

Ha hablado @maximohuerta de la necesidad de otro tempo en la televisión. #LasTresPuertas es esa calma, esa pausa para escuchar y disfrutar. Un rato de calma entre tanta tempestad. Gracias @MariaCasado_TV @teatrosohotv @la2_tve — Pablo Montes (@pabloma) March 1, 2023

La pareja de periodistas también conversó sobre los medios de comunicación. Huerta no dudó en denunciar la prisa con la que funcionan: "Si el espectador puede ser tu madre o tu hermana, ¿por qué los tratamos como consumidores? Hay que ir más despacio para poder disfrutarlo".