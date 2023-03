Íker Jiménez, obligado a matizar sus palabras sobre Mario Vargas Llosa en 'Cuarto Milenio': "Nunca he cruzado una palabra con él"

Íker Jiménez ha compartido un vídeo en TikTok para matizar sus palabras en la última emisión de Cuarto Milenio el pasado domingo. El conductor del espacio de Mediaset nombró al escritor Mario Vargas Llosa al repasar el asesinato de cuatro periodistas que fueron asesinados en Perú hace 40 años, un caso que fue investigado por el premio Nobel de Literatura.

Las víctimas querían entrevistar a unos jóvenes revolucionarios que más tarde formarían el grupo llamado Sendero luminoso, pero aparecieron mutilados y enterrados en la ladera de la montaña. El programa se centró en relatar lo ocurrido y en hablar de las posteriores pesquisas judiciales.

El presentador contó que había intentado ponerse en contacto con el periodista, que sus esfuerzos habían caído en saco roto. "Le dije: don Mario, usted vio aquello. Y usted con un antropólogo dijo que no era cuestión política, que aquellas personas vivían en otro mundo, aquellas cámaras de fotos les asustaron, y los ajusticiaron, textualmente en el informe, 'con un exorcismo'", pronunció Jiménez desde el plató.

"Como se exorciza al que viene de otro mundo, casi como una aparición", apuntó, asegurando que "muchos creen que fueron víctimas de extraños rituales". "Yo mandé tres veces a don Mario, que para él fue muy tortuosa esta historia, cuénteme qué vieron. Sería el momento. Sigo esperando la respuesta", zanjó el comunicador.

La reacción de Jiménez comenzó a circular por las redes sociales y pasó a formar parte de los titulares de la crónica social, pues la reciente ruptura del escritor y la socialité Isabel Preysler es uno de los temas de actualidad en la prensa del corazón. Por ello, el presentador se ha visto obligado, unos días después, a insistir en que no se ha "aliado" con nadie para ir en contra de Vargas Llosa.

"Me lo tomo como una broma. Si lo lee el propio Vargas Llosa se quedará alucinando. Y también mucha gente, porque yo no tengo nada en contra de Vargas Llosa", ha avanzado en TikTok.

"Nunca he cruzado una palabra con él y te lo convierte ya la prensa en enemigo. No me extraña que mucha gente considere que lo que sale en algunos titulares es ridículo, inventado, falseado y es una pena", añade en el vídeo.