La Pirámide italiana de Burgos entrará en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural si no se convierte en un BIC

El proceso para convertir la Pirámide de los italianos, ubicado en el Valle de Valdebezana (Burgos) en la frontera con Cantabria, en un bien de interés cultural (BIC) continúa adelante. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado la resolución por la que se procede a incoar el procedimiento para hacerlo, tal y como anunció el consejero del ramo, Gonzalo Santonja (Vox), la semana pasada. Además, el documento prevé el futuro del mausoleo en caso de no alcanzar esta declaración.

En este sentido, el boletín recoge que, en caso de no reunir "de forma singular y relevante las características" necesarias para ser considerado un BIC, pero "mereciera una especial consideración por su notable valor", el expediente continuará los trámites previstos para su inclusión en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Este mausoleo de 1939 dedicado a 384 militares italianos que murieron en Santander durante la Guerra Civil y ubicado en el Puerto del Escudo atrajo el foco mediático hace unas semanas porque podría desaparecer (y no por efecto del tiempo). Al Gobierno se le preguntó si, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el mausoleo iba a ser incluido en el catálogo de monumentos franquistas y la respuesta fue afirmativa. Eso debería implicar su derribo o su reinterpretación.

No obstante, fuentes del Ejecutivo aseguraron, de acuerdo con EFE, que no lo demolerán y que tendrá que ser su titular el que lo derribe o reinterprete. Es en este punto donde surge el primer problema, porque no está claro quién es su propietario.

Por su parte, Juan Carlos Díaz, alcalde del Valle de Valdebezana explicó a EFE que, para buscar la propiedad de los terrenos hay que remontarse a la edad media. Además, considera que el derribo del monumento es "un despropósito y una barbaridad" y argumenta que tiene valor arquitectónico y es una construcción "singular". Asimismo, insiste en que es el elemento más visitado de toda la zona, muy castigada por la despoblación.

Fue Franco quien en 1937 ordenó construir esta pirámide en las cercanías del embalse del Ebro, en el límite de Burgos y Cantabria. Y lo hizo usando como mano de obra a los prisioneros del bando republicano. En su interior se sepultaron los restos de 384 soldados italianos del CTV (Corpo Truppe Volontarie), fascistas conocidos como 'camisas negras'.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de hace una semana por la incoación del expediente para declarar como BIC la pirámide, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), subrayó que la petición la ha presentado un particular y no una formación, aunque no ha aclarado si este tiene algún vínculo con Vox.