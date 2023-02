¿Una pirámide entre Burgos y Cantabria? Es la de "los italianos", el mausoleo 'maldito' de los 'camisas negras' de Franco y de futuro incierto

En Burgos, asomada a Cantabria, hay una pirámide. No, no es como el Templo de Debod de Madrid, un regalo de Egipto a España. En realidad esta pirámide, ubicada en el puerto del Escudo, no es antigua: se inauguró el 26 de agosto de 1939. La fecha ya da una pista de ante qué nos encontramos.

Esta pirámide es un mausoleo. Se levantó durante la Guerra Civil para acoger los cadáveres de los italianos caídos en la batalla de Santander. Se trata de soldados que vinieron desde la Italia fascista de Benito Mussolini para apoyar el golpe de Estado de Francisco Franco contra la República.

Abandonado y en estado de evidente deterioro, el monumento es noticia porque podría desaparecer (y no por efecto del tiempo). Al Gobierno se le ha preguntado si, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, el mausoleo va a ser incluido en el catálogo de monumentos franquistas y la respuesta ha sido afirmativa. Eso debería implicar su derribo.

'Camisas negras' muertos en España

Fue Franco quien en 1937 ordenó construir esta pirámide en las cercanías del embalse del Ebro, en el límite de Burgos y Cantabria. Y lo hizo usando como mano de obra a los prisioneros del bando republicano. En su interior se sepultaron los restos de 384 soldados italianos del CTV (Corpo Truppe Volontarie), fascistas conocidos como 'camisas negras'.

La construcción de este atípico edificio, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, fue dirigida por el italiano Pietro Giovanni Bergaminio, pero el autor sería Attilio Radic, arquitecto dálmata afincado en Milán. Eso al menos asegura José Miguel Muñoz Jiménez, autor de La pirámide de los italianos en el puerto de El Escudo (1938-1939): documentación de su proceso constructivo.

El mausoleo alcanza los 20 metros de altura y está construido con cemento forrado con placas calizas, en el exterior, y con ladrillo hueco, cal y yeso, por dentro. La puerta de la pirámide tiene forma de "M" y se dio que era en honor a Mussolini, pero los especialistas creen que en realidad significa Moritorio (cementerio, en italiano).

El monumento fue inaugurado el 26 de agosto de 1939 para coincidir con la victoria de los sublevados en la batalla de Santander.

Un monumento maldito

Se ganó el adjetivo de maldita por un accidente que tuvo lugar el 19 de mayo de 1971. Medio centenar de personas habían venido de Roma para visitar el mausoleo. El autobús militar donde viajaban se despeñó en una de las curvas del puerto del Escudo. Murieron 12 personas.

Cuatro años después el gobierno italiano decidió la exhumación de los cuerpos que descansaban en el mausoleo. Los restos de 268 de aquellos 384 soldados fueron repatriados y el resto se trasladó a la Iglesia de San Antonio de Padua de Zaragoza, que es el mayor cementerio de italianos muertos en la Guerra Civil española.

Desde entonces al lugar del accidente se le conoce como "curva de los italianos" y también desde entonces la "pirámide de los italianos" -que es propiedad del Estado italiano- está abandonada y en evidente estado de deterioro.

La Ley de Memoria Democrática y su derribo

La posibilidad de que este monumento desaparezca es real. Un diputado del grupo parlamentario Izquierda Confederada, Carles Mulet, de Compromís, fue quien preguntó al Gobierno sobre la suerte de la pirámide en relación con la Ley de Memoria Democrática.

La respuesta escrita del Ejecutivo es que el monumento va a ser incluido en el catálogo de monumentos franquistas en aplicación de esa ley. La consecuencia entonces debería ser su demolición.

La Ley de Memoria Democrática considera elementos contrarios a la memoria democrática todos aquellos que realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y la dictadura de Franco, de sus dirigentes, participantes o de las organizaciones que sustentaban la dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.

La pirámide de los italianos cumple con esa descripción. En cualquier caso, será la comunidad de Castilla y León la que tenga que decidir y llevar a cabo esa acción y el gobierno de PP y Vox podría evitarla, según publicaba El Correo de Burgos.

Aunque la pirámide no está incluida en el catálogo de Bienes del Patrimonio Cultural de la comunidad, ese medio explicaba que por ser propiedad de otro Estado, por su función funeraria y su arquitectura, sumado a que cuando fueron exhumados los restos se eliminó la simbología fascistas, podría hacer que el monumento se le aplique la excepción del artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática. El Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, donde se erige el monumento ya ha pedido que se mantenga. Y hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez, en 2018, ya 'salvó' el edificio al considerar que había sufrido un "proceso de resignificación".

¿Volverá a salvarse la 'pirámide de los italianos'?