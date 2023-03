Tania Medina cumple su sueño de apuntarse a clases de canto: "He apostado por lo que verdaderamente me hace feliz"

Tania Medina ha tomado una sorprendente decisión en cuanto a su trayectoria profesional. La que fuera concursante de la última edición de Supervivientes se ha adentrado en una nueva aventura relacionada con uno de sus mayores sueños.

La influencer ha compartido a través de sus redes sociales que se ha apuntado a clases de canto. La que fuera también participante de La isla de las tentaciones se ha lanzado a este nuevo reto, apostado por ella misma y sin importarle las crítican que se puedan generar al respecto.

"Por fin he confiado en mí, he apostado por lo que verdaderamente me hace muy feliz, voy a seguir conociéndome y ver hasta donde puedo llegar", apunta junto al vídeo que ha compartido de su primera clase donde se muestra interpretando Disfruto, de Carla Morrison.

"La profesora me dijo que le cantara una canción para ver qué tal y escogí mi canción favorita del mundo. Luego me enseñó una muy buena técnica de respiración, entre otros ejercicios, y acabamos eligiendo la canción que prepararemos y veremos el progreso poco a poco", explica sobre su primera clase.

Así pues, Tania Medina se embarca en este reto "con más ganas que nunca". "Siempre hay que apostar por uno mismo, y tomar la decisión de cumplir sueños", reflexiona en su texto.

Muchos han sido los que han querido elogiar y aplaudir la valentía de Tania Medina al compartir este talento tan oculto sobre ella. "Tania, qué sorpresón. ¡Precioso!", comenta Nacho Palau, "Qué bonito tía", apunta Ruth Basauri, "¿Y esta maravilla? Eres perfecta", le escribe Desiré Cordero.

Pero, sin duda, el mensaje más emotivo y especial ha sido el de su prometido, Alejandro Nieto: "¡Siempre te animaré a que hagas lo que sabes hacer bien! Te he oído miles de veces cantando en la ducha o en el coche y mil veces te he dicho que le eche coraje y tires hacia delante".

El modelo asegura que si su novia no valiera para esto, sería el primero en decírselo, pero no puede porque "canta muy bien". "He de deciros que tengo el placer de oírla cada vez que se baña", bromea. "Te amo y me encanta que cumplas tus sueños", concluye en su escrito.