Fani Carbajo ofrece detalles sobre la batalla judicial por su hijo Emilio: "Tengo la orden de ejecución de la sentencia"

No cabe duda que Fani Carbajo antepone todo por su hijo Emilio. El pequeño ya no lo es tanto, pues tiene 14 años. Pero, al ser menor, sigue estando tutelado bajo la que fuera participante de La isla de las tentaciones y su expareja, con quien apenas tiene relación.

Por lo único que tienen que ponerse de acuerdo es por la batalla judicial que tiene con la familia paterna de este. Y, tal y como ha anunciado a través de su canal de Mtmad, la lucha por la pensión de su hijo ha dado un giro de 180 grados.

La influencer ha asegurado que ya tiene "la orden de ejecución de la sentencia" sobre el caso, lo que supone que esta lucha está casi terminada.

"Hasta que no he dado con el abogado indicado, las cosas no han ido bien", apunta Fani ante sus seguidores. "Es muy cañero, de estos que van a por todas. Tiene bastantes casos ganados", añade sobre el profesional que la está ayudando con el proceso.

Así pues, Fani alega que está muy contenta porque está viendo la luz al final del camino y tiene muchas ganas de "poner en orden las cosas y de poner a cada uno en su sitio".