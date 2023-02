A tan solo unos días del estreno de Supervivientes 2023, la participante Patricia Donoso se sinceró con sus compañeros del reality y habló de una de las experiencias más secretas de su vida. Lo cierto es que la preconvivencia antes de llegar a la isla permitió conocer que la abogada ha estado en prisión.

La supuesta amiga de José Ortega Cano desveló en una charla junto a Arelys Ramos, Gema Aldón, Alma Cortés y Jonan Wiergo que en el pasado tuvo un problema que "nadie sabe: estuve en la cárcel". Una confesión que dejó todos boquiabiertos y que, sin entrar mucho en detalle, relató cómo se produjo su detención, pero sin desvelar la causa.

La madre de Yulen Pereira, Arelys, quería saber el motivo por el que tuvo que entrar en prisión. No obstante, la colaboradora de Sálvame no quiso entrar en materia. Ante esto, algunos de los compañeros le preguntaron que si se trataba de blanqueo de dinero. Pero Patricia aseguró que "nada tenía que ver" con ello.

"Fueron 50 policías a detenerme. El jefe me quería esposar y todo. El segundo a bordo, en un descuido del jefe me dijo 'vente, vente, que no te esposo. Eso sí, no me jodas'", explicó la amiga de Pipi Estrada y añadió que, en aquella operación que se había producido en su casa, había hasta 10 coches patrulla. Patricia reafirmó que en su vivienda "no había nada" y que, por lo tanto, los agentes tampoco encontraron nada.

Sin embargo, la experiencia de estar en el calabozo fue algo doloroso para la abogada, quien se vino abajo al recordar aquellos duros momentos. "En la sala de reconocimiento estaba bien. Hay un espejo y parce que no hay nadie y me trababan bien. Pero cuando me dijeron que tenía que pasar dentro... Ay, amiga... Fue el único momento en el que lloré", confesó.

Sus compañeros no daban crédito a la historia de Patricia, a la cual Alma Cortés calificó como de telenovela. Por su parte, Arelys confesó que se trataba de una "película totalmente". Lo cierto es que la abogada está ganando confianza con el reto de participantes y, por esa razón, les confesó uno de los momentos más duros de su vida.