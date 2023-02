Marta Riesco denuncia a un supuesto acosador: "¿Qué tiene que pasar? ¿Que me haga algo y nos llevemos las manos a la cabeza?"

La excolaboradora de Telecinco Marta Riesco ha denunciado que un hombre la acosa desde hace un año, mandándole mensajes amenazantes, poniéndose en contacto con sus jefes para que la despidan y enviando mensajes de audio insultantes de madrugada, entre otras cosas.

La exreportera de Fiesta asegura que es un hombre llamado A. R., del que subió su foto a redes sociales. "Quiero que le pongáis cara. Esta es la causa por la que lucho diariamente desde que comenzó toda esta pesadilla contra mi persona", decía la televisiva junto a una imagen del supuesto acosador.

"Esta persona empezó a atacarme hace cosa de un año", aseguraba Marta Riesco. "Ha cargado toda su frustración y mala leche va contra mí. Yo me pregunto qué tiene que ocurrir para que detengan a esta persona, ¿me tiene que pasar algo a mí para que nos llevemos las manos a la cabeza?", se preguntaba Riesco.

"Desde que salgo en televisión y me hice conocida, me ha hecho muchísimas cosas. Le puse una denuncia, una ampliación de denuncia y aún así llegó a escribir al chat de mi programa, Fiesta, pidiendo que me despidieran", asegura la reportera, que dice que el supuesto acosador se pone en contacto con personas cercanas a ella y que le manda audios amenazadores, uno de los cuales publicó ella en Instagram para ejemplificar lo que soporta.

"De lo que me alegro es de que ella está en la puta calle (risas). Está fuera de Telecinco, os vais a comer una puta mierda con las sudaderas [...] no tenéis ni puta vergüenza, sois gentuza de mierda [...] ahora se lo cuentas a ella y que me ponga otra denuncia que no va a ir a ningún sitio", se oye en el audio publicado.

Según Marta Riesco este audio le llegó de madrugada a una persona que hace las sudaderas que Riesco y la asociación Stop Haters fabrican y venden para luchar contra el acoso en redes sociales. "Espero que la policía haga algo pronto", terminaba la colaboradora.