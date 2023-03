Belén Esteban recuerda sus adicciones: "La vida te pone pruebas y yo esa la superé"

El mundo de Belén Esteban ha cambiado mucho en los últimos años, pero sobre todo desde que rompió con su pasado y conoció a su pareja, Miguel Marcos. La televisiva tiene una vida que ella misma describe de ensueño y, ahora, tras pasar un bache de salud que estuvo a punto de costarle la vida, se encuentra en su mejor momento.

Semana aprovechó la ocasión para hacer un balance de la vida de la colaboradora de Sálvame antes de que ella celebre sus 50 cumpleaños el próximo 9 de noviembre.

La de Paracuellos empezó rememorando uno de las situaciones más duras de su vida. Aquellos momentos en los que sufrió una aparatosa caída y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Un suceso del que aún tiene ciertas secuelas, aunque se encuentra "mucho mejor".

En SEMANA, Belén Esteban hace balance tras 10 años de amor con Miguel Marcos: "He encontrado al hombre de mi vida" #noticias https://t.co/gp895PUJhY — Revista SEMANA (@semana_revista) March 1, 2023

"El único problema es que voy a tener que volver a pasar por quirófano porque me tienen que operar de dos dedos. De la fractura tan grande que me hice, me ha quedado un tendón cogido en los dedos y los tengo doblados. No puedo estirarlos y el doctor me ha dicho que tiene que abrirme para cortarme los tendones y que esos dedos por fin tengan movilidad", expuso la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique a la revista.

Otras de las limitaciones que tiene Belén tras su accidente es que no puede usar tacones ni tampoco conducir porque aún no tiene fuerza para accionar los pedales del coche. No obstante, la madre de Andrea Janeiro se encuentra muy optimista y con mucha vitalidad y, en parte, se debe a la terapia psicológica que ha estado recibiendo.

"El psicólogo me esta ayudando mucho y sé que aunque he pasado por momentos malos, ahora tengo que mirar adelante y no puedo mirar para atrás", expresó a Semana y puntualizó que, cuando pasó lo de su pierna, ella estaba sumida en una profunda tristeza de la que ya se encuentra mejor.

Belén tiene muchas metas en su vida y, ahora mismo, se encuentra embarcada en un proyecto profesional. Se trata de una empresa de gazpachos llamada Los sabores de la Esteban. "El año pasado tuve que dejarlo todo bastante de lado por la fractura y este año quiero aprovechar y darlo todo con mi negocio", expuso a la revista y añadió que el lanzamiento se producirá en una fecha muy importante para la televisiva: el próximo 28 de abril, el mismo día en que murió su padre.

Belén Esteban en presentando su proyecto 'Los sabores de la Esteban'. GETTY IMAGES

Lo cierto es que Belén Esteban lleva casi 25 años siendo uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Así, la de Paracuellos confiesa que le debe mucho a los directores Sálvame por brindarle su hombro en uno de sus momentos más difíciles. "Confiaron en mí cuando muy poca gente lo hacía", expresó.

Aquel momento tan complicado de la vida de Belén, y del que nunca ha ofrecido detalles al respecto, se trata de sus adicciones a las drogas. Una dura experiencia que prefiere no recordar por respeto a su madre, tal y como ella misma dijo. No obstante, es una etapa que ya tiene más que cerrada.

"Hay cosas de las que te arrepientes, pero ¿sabes qué pasa? Que creo que la vida te pone pruebas y yo esa prueba la superé y desgraciadamente hay mucha gente que no la supera. Solo por eso me siento una afortunada", zanjó a Semana.