El PP registrará una comisión para investigar el 'caso Mediador': "No hay motivo para que algún partido político no lo apoye"

El Partido Popular se ha decidido finalmente por pedir la comisión de investigación sobre el 'caso Mediador' que ya proponían otros grupos parlamentarios. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha justificado sus propios tiempos alegando que el PSOE pudo haber respondido a las preguntas que lanzó la diputada popular Belén Hoyo durante la jornada de este martes. "Ayer esperábamos explicaciones por parte del PSOE y vimos lo contrario: cuanto más se conoce del caso, más opaco se vuelve" el partido de Pedro Sánchez.

Así, ante "un caso que afecta de lleno al PSOE" y del que Sánchez "no quiere que se sepa lo que ocurrió sino lo que busca es protegerse así mismo", el PP ve "más necesaria que nunca" una comisión de investigación que "dirima la responsabilidades políticas de corrupción socialistas que está llena de mordidas, drogas y mujeres prostituidas".

La portavoz parlamentaria ha anunciado que su grupo lo registrará este miércoles e incita al resto de grupos a votar a favor. "No hay motivo para que algún partido político no no lo apoye", ha advertido la también secretaria general del PP tras reunirse la sede del partido con los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y Parlamento Europeo paa abordar el nuevo caso de presunta corrupción que afecta al PSOE.