Julio Iglesias Jr. sorprende con sus memorias al cumplir sus 50 años: "He vivido una vida bastante peculiar y bonita"

Este 25 de febrero Julio José Iglesias Preysler cumplió sus 50 años. Un día en el que se sintió arropado por los suyos y que, además, también celebrará el próximo 16 de marzo en Madrid. No obstante, el hijo mayor de Julio Iglesias aprovechó la ocasión para recordar su vida, desde su infancia, pasando por la separación de sus padres y su marcha de España hasta su actual historia de amor. Unas memorias que, sin duda, aúnan, con todo detalle, lo mejor y lo peor de Julio Iglesias Jr.

"He vivido una vida bastante peculiar y bonita. He podido viajar, disfrutar, aprender... He podido conocer muchísima gente que me ha aportado mucho. La verdad, no me puedo quejar. Soy una persona feliz", reconoció el hijo de Isabel Preysler a ¡Hola!.

El modelo aseguró que a sus 50 años siente que ya no tiene la misma energía de antes, aunque la gente le vea joven, y admitió que ha viajado por el mundo entero excepto por Australia. Su mayor ambición es perseguir su pasión, que es cantar y deleitar a su público con sus letras. Tanto es así que recientemente acaba de estrenar su cuarto disco Under the covers.

En cuanto a la que fuera su esposa, Charisse Verhaert, con quien estuvo casi 18 años hasta que en 2019 su relación llegó a su fin, afirmó tener una buena relación con ella y que, de hecho, como amigos se llevan mucho mejor. En su día, el artista se dio el 'sí quiero' con Charisse en El Rincón, lugar donde se celebrará la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, a quienes les desea lo mejor.

Después de firmar su divorcio hace dos años, Julio José empezó una historia de amor con Vivi di Domenico. Aunque al modelo no se le pasa por la cabeza casarse, lo que sí desea ahora es formar una familia. "A mí lo que me gustaría es tener hijos, es algo que sí me haría feliz", afirmó a la revista. La pareja se lleva a las mil maravillas. Tanto es así, que, según admitió a ¡Hola!, viven juntos prácticamente desde que se conocieron.

Respecto a su padre, Julio Iglesias, el hijo de la reina de los corazones confesó que llevaba un tiempo sin verlo hasta que, hace unos días, ambos disfrutaron de unas breves vacaciones en Punta Cana. "Hemos hablado mucho y hemos podido compartir momentos que hacía tiempo que no compartíamos, prácticamente desde que me fui de gira con el en 2014-2015", expresó.

Julio José apenas tiene recuerdos de la separación de sus padres, ya que el tenía 5 0 6 años, como dejó saber a la revista. No obstante, guarda memorias muy bonitas de su infancia hasta que estas se vieron empañadas por el secuestro de su abuelo, Iglesias Puga. "Viví en España unos maravillosos años, cuando mi madre estaba casada con Carlos Falcó. Me acuerdo de esa vida de campo los fines de semana que me encantaba porque me gustan mucho los animales", desveló.

Tras el secuestro del abuelo del artista, su vida se trasladó a Miami. Un cambio que él mismo calificó de "brusco", sobre todo por dejar a su madre en España. "Yo pensaba que España era el único país del mundo. De repente llegamos a Miami y era como otro planeta. Un colegio americano, acostumbrarme a no ir a fútbol... Es complicado, pero luego te acostumbras, aunque echas mucho de menos a la familia que se queda en España", confesó.

El cantante recuerda haberse criado con 'la seño', una mujer que había estado con él y sus hermanos desde que tenían 4 años y, además, fue quien les enseñó todo lo que hoy saben. "Nos educó de una manera muy estricta cuando en Estados Unidos era muy diferente. Ella era muy española y ya desde Madrid nos crió así".

Durante sus años en Estados Unidos, su hermana Chábeli se convirtió en un pilar fundamental. Incluso, él y sus hermanos llegaron a apodarla 'la madre Teresa' porque era quien les aconsejaba. Los reencuentros con su madre estaban plagados de alegría. Sin embargo, lo más duro eran las despedidas. No obstante, a lo largo de los años, lo que más ha echado de menos Julio José ha sido a su padre a quien veía una vez al mes.

Para finalizar, el cantante confesó que su madre, su padre y 'la seño' han sido las tres personas que han marcado su vida. "Definitivamente mi padre, desde que era muy pequeñito tuve la oportunidad de verle cantar en estadios, ver la manera en la que la gente le miraba sobre el escenario. Lo admiro porque tiene algo especial", confesó a la revista.

"'La seño' porque nos crió desde que éramos muy pequeños. Y mi madre, por supuesto, porque es una persona maravillosa que siempre ha estado ahí y la quiero muchísimo", continuó afirmando a ¡Hola!.