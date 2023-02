Laura explica por qué no se ve con Alejandro fuera de 'La isla de las tentaciones': "Idealizamos mucho la relación"

Laura acudió al debate de La isla de las tentaciones durante la noche del martes, para aclarar las palabras que dijo con respecto a su relación con Alejandro.

"Entré con las ideas muy claras. Pero, llegas a la isla y te empiezas a escuchar a ti misma y a lo que quieres de verdad. Durante mi rutina con Alejandro no tuve tiempo para pensar en lo que quería", comenzó a explicar la gallega.

Los colaboradores del debate no tardaron en posicionarse a favor o en contra de Laura. Suso Álvarez vio correcta la actitud de la chica: "Es comprensible que, durante un parón, te plantees la vida que llevas".

Por su parte, Marta Peñate fue muy dura con la entrevistada. "Estás intentando dejar mal tu relación para poner los cuernos y no sentir remordimiento. Yo sé que vas a caer en la tentación y estás poniendo excusas absurdas", declaró la colaboradora en un tono elevado.

Claudia Martínez empatizó: "A mí me pasó lo mismo que a ti, pero me equivoqué culpando a la otra parte". Laura se defendió ante la declaración. "Yo no le he echado la responsabilidad a Alejandro", aclaró.