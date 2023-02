Alejandro queda descolocado ante las declaraciones de Laura en 'La isla de las tentaciones': "Me siento engañado"

Alejandro, cuya relación parecía de las pocas que podían salvarse en La isla de las tentaciones, quedó descolocado durante el programa del lunes ante las declaraciones que realizó su pareja, Laura.

Tras ver las imágenes donde Laura y Saúl, uno de los tentadores, se mostraban cariñosos y con una gran conexión, Alejandro se mostró dolido: "Pensaba que me iba a tener más presente y veo que me ha olvidado".

"No esperaba verla así con alguien y, encima, las compañeras hablan de ellos. Creo que puede llegar a algo más", continuó. En la cita de Laura con Saúl, ella comenzó a llorar: "Tengo problemas con mi pareja de los que me estoy dando cuenta aquí".

"No quiero la vida que he planeado con Alejandro", declaró la joven a Sandra Barneda en Villa Paraíso. "Me siento muy engañado. A lo mejor no está tan enamorada como decía", respondió él ante las imágenes.

Sus compañeros intentaron animarle. "Va a cambiar caviar por chóped", le dijo David intentando motivarle. Acto seguido, en las últimas imágenes se vio un beso, pero, por el ángulo, no se vio la ubicación exacta. "Me da igual si es en la boca o no después de lo que ha dicho", comentó el míster.