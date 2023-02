Kiko Hernández se ha vuelto a enfadar con Sálvame por una de las razones que lo persiguen estos meses: su relación con la ciudad de Melilla. Si bien anteriormente se abordaba por los rumores de relación con Fran Antón, el dramaturgo originario de allí, este martes el programa de Telecinco ha pillado al colaborador visitando el ayuntamiento de la ciudad autónoma.

El tertuliano ya adelantó que va a abrir un negocio en Melilla, pero el espacio televisivo ha querido conocer más sobre su visita al ayuntamiento, pero Hernández no ha dado ningún detalle. "Cuidado con andar con gente de según que mundo, que mira cómo ha acabado Mario Vaquerizo", ha señalado Jorge Javier Vázquez.

"Desde que salí de Gran Hermano en 2002 he hecho eventos por todos lados. Yo hago eventos de los cuales todos hemos participado", ha justificado el colaborador, sin desvelar nada de su próximo negocio ni sus posibles acuerdos con las consejerías. Eso sí, ha anunciado que presentará una gala en Melilla este marzo.

El programa ha seguido lanzando comentarios de negocios "no muy éticos" o ligados directamente con la política. "No me ha gustado ni un poquito el rollo del ayuntamiento, porque María Patiño es imagen de Fuerteventura y yo de otra ciudad durante mucho tiempo, y eso no es estar trincando", ha dicho, enfadado.

"Trincando estaban Isabel Pantoja y Julián Muñoz cuando robaban dinero de Marbella. Yo estoy haciendo un trabajo como todo el mundo", ha reivindicado. Hernández ha continuado defendiéndose: "No voy a pasar nada de esto, porque es el pan de mis hijos. Si a mí me contratan para presentar una gala, lo haré lo mejor que pueda".

"No se va a ensuciar algo que está todo limpio y con papeles", ha insistido. Tras suavizar la tensión con bromas sobre la ciudad autónoma, el colaborador ha prometido algo: "Si me hacen hijo predilecto de Melilla, invito a todo el equipo de Sálvame al mejor hotel de allí".