Emotivo reencuentro entre una madre y su hija después de no verse en 32 años

En septiembre de 2022 Laura Mclean vio a su madre por primera vez después de 32 años. Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes. Laura fue dada en adopción cuando nació porque su madre Janine, que entonces tenía tan solo 18 años, quería que tuviera una vida mejor que la que ella podía ofrecerle.

Desde que era pequeña, Laura recuerda saber que era adoptada y crecer con la incesante curiosidad por quién era su madre biológica. No fue hasta el año pasado cuando decidió hacerse unas pruebas de ADN para tratar de encontrar parentescos en algún lugar del planeta. A los dos meses de enviar las muestras, Laura recibió noticias de su tía Leanne: "Te hemos estado buscando durante mucho años".

Después de concertar una videollamada madre e hija para poder verse las caras, Laura organizó un viaje sorpresa para aparecer en casa de su madre sin que ella se lo esperara. Su reacción y emoción, como pueden ver en el vídeo, no pudo ser ninguna otra.

"Pasé por una lavadora de emociones. Fue abrumador, pero me sentí feliz, ningún ser humano podría pasar por eso y no encontrarlo abrumador. No sabía lo que me estaba perdiendo hasta que me puse en contacto con mi familia biológica", explica Laura después del reencuentro con su madre.