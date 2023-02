Barbón, presidente socialista de Asturias: "El caso 'Mediador' abochorna y avergüenza al PSOE"

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, no ha tenido problema en posicionarse ante asuntos como el caso 'Mediador', asegurando que es un hecho que "abochorna y avergüenza" a los socialistas. La trama captaba a empresarios bajo la promesa de obtener privilegios en cuanto a contratación pública y los integrantes fueron situados en una reunión en un restaurante de Madrid con miembros del PSOE.

"Tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción" ha afirmado contundente Barbón este martes en 'Más de Uno', de Onda Cero. El socialista asturiano ha contado que nunca llegó a conocer al exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, implicado en dicho caso. "Lo mejor es que los profesionales de la Justicia depuren responsabilidades y digan hasta dónde llega", ha añadido al respecto.

Barbón ha hablado sobre la presunta cena con miembros del PSOE que se habría llevado a cabo en Madrid y ha afirmado que "la parte de la cena es un bochorno y una sinvergonzonería por cómo terminó".

No obstante, el presidente de Asturias ha reconocido que es difícil tener acceso a declaraciones que confirmen quién verdaderamente asistió a dicha cena: "¿Cómo se sabe si alguien estuvo en esa cena con otros socialistas? Si alguien no lo cuenta y no identificas, es difícil tener acceso a esa declaración".

Adrián Barbón, no ha tenido problema en hablar en nombre del partido al afirmar que este caso ha sido una vergüenza para todos los socialistas, los cuales, según él, "han actuado con contundencia". Para Barbón lo más grave en este asunto ha sido la mediación, "esta trapichería, estos negocios ilícitos que parece que tienen base penal. Por eso la reacción del partido ha sido contundente".

Escandalo de los trenes de Asturias

El presidente de Asturias ha asegurado que la ministra de transportes fue clara y sincera, que ella no era consciente de lo que ocurría "no le habían dicho ni trasladado la dimensión del problema". Más tarde, los técnicos explicaron las causas del retraso del AVE, "los agentes sociales nos dijeron que era comprensible, que era más importante la seguridad de los viajeros", explica Barbón.

El presidente asturiano tiene claros los motivos que han generado el retraso de la apertura del AVE: "El AVE lleva dos años de retraso por las imposiciones del señor Álvarez Cascos a través del diputado que tenía en el Congreso en tiempos de Rajoy", afirma y añade que "la responsabilidad del cercanías es de quien no aplicó el método comparativo en año y medio”. No obstante, Barbón asume que el PSOE también tiene parte de la culpa en este asunto. "Desde luego, por eso la ministra asumió que debía adoptar responsabilidades".

Ahora, Adrián Barbón insiste en que "el ministerio tiene que recuperar la credibilidad con Cantabria y Asturias y la ministra se está esforzando en eso". Además, insiste en que 2026 sí que es una fecha realista para entregar los nuevos trenes. "Cuando se dice que los trenes se entregarán en 2026 es un plazo realista. No nos están vendiendo motos".

Sanidad Pública

En cuanto a las protestas de los sanitarios ante la falta de recursos, Barbón ha afirmado que "la carencia de personal sanitario es consecuencia de los recortes de las plazas MIR durante el gobierno de Rajoy". Aunque no culpa únicamente al expresidente de la situación de la sanidad pública, "la segunda realidad fue la pandemia y fue un test de estrés para todo el sistema sanitario", añade.

Adrián Barbón se muestra orgulloso por la gestión de este asunto en Asturias, "es la comunidad que más invierte en materia pública y sanitaria". No obstante, ha reconocido que siempre hay trabajo por hacer y cosas que mejorar, por eso se sentarán "con humildad para escuchar a todos los profesionales". El Partido Socialista va a "seguir negociando para mejorar el sistema público", según ha contado el asturiano.

Ley de 'solo sí es sí'

Barbón no ha dudado a la hora de posicionarse en cuanto a la ley de igualdad. "Dije que la ley del solo ‘sí es sí’ estaba cometiendo un error". Además, también ha contado que la ministra de Justicia estuvo en Asturias, allí afirmó estar de acuerdo con la necesidad de reformar la ley. "La felicité porque dijo que había que reformar esa ley sí o sí".

El presidente de Asturias ha arremetido contra Podemos a la hora de gestionar la ley: "En Podemos no sólo no están por aceptar que tienen algún tipo de responsabilidad en la ley del ‘sólo sí es si’, sino que incluso dicen que no están ni por la labor de reformar la ley".