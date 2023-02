La nómina de febrero trae cambios y puede ser más alta que las anteriores

A punto de comenzar marzo, la nómina de febrero trae consigo una sorpresa que puede ayudar a paliar la cuesta de enero, que para muchos ha comenzado a extenderse durante varios meses. Lo notarán especialmente quienes cobran salarios más bajos, ya que verán cómo ingresan más dinero en su cuenta.

Este aumento afectará a quienes cobran menos de 35.200 euros y se debe a cambios en las normas que determinan el tipo de retención de IRPF, es decir, los cálculos. Esta cantidad que no llega a la cuenta cada mes es lo que se considera que cada ciudadano debe pagar en la declaración de la renta del año siguiente, al menos, lo más ajustado posible. Ahora, la modificación obedece a un intento por asimilar aún más a estos tipos a los efectivos (reales).

Esto se traduce en una reducción de las retenciones del trabajo, que antes se aplicaban a cuantías de hasta 22.000 euros y ahora se han ampliado hasta los 35.200. No obstante, no significa que exista una rebaja fiscal para estas personas, sino que se trata de una "cuestión técnica", tal y como explica la propia Agencia Tributaria.

Por lo tanto, a la larga esto no supone ni un beneficio ni una pérdida, ya que este aumento en la nómina mensual terminará redundando en una menor devolución en la campaña de la renta. Una clara ventaja de estas nuevas normas es que los trabajadores pueden disponer de su dinero antes, ya que no deberán esperar a que se lo devuelva Hacienda. No obstante, no es una medida positiva para todos: a quien le fuera a salir a pagar, ahora deberá abonar una cantidad mayor.

"El sentido de este límite es evitar que se produzcan retenciones excesivas en el IRPF que puedan perjudicar la economía personal. En algunos casos, la aplicación de la escala del impuesto y de los mínimos exentos de retención puede dar lugar a retenciones elevadas que no se corresponden con la obligación real de contribuir", según indican desde REAF Asesores Fiscales (órgano del Consejo General de Economistas de España) y recoge Bankinter.

¿Qué ocurre con quienes cobran menos de 21.000 euros?

En el caso de quienes cobran menos de 21.000 euros, sí que existe una rebaja tributaria: pagarán menos en la declaración de la renta, debido a que el Gobierno ha ampliado la actual reducción sobre rendimientos del trabajo. Hasta el momento se aplicaba a rentas brutas de hasta 18.000 y ahora se ha elevado 3.000.

Estas reducciones se aplican por tramos, de modo que, cuanto menores sean las rentas, más beneficios proporcionalmente tienen.

¿Y quienes ganan menos de 15.000?

Asimismo, también ha cambiado el salario bruto anual mínimo obligado a presentar la declaración de la renta. Antes eran 14.000 euros y ahora ha pasado a 15.000.

Además, también ha cambiado el salario mínimo interprofesional. El Consejo de Ministros lo elevó hasta los 1.080 euros mensuales para el año 2023 respecto a los 1.000 anteriores. Esto supone que quien lo cobre también verá aumentar el dinero en la nómina.