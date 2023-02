Robles, contra Belarra por sus críticas por armar a Ucrania: "Esa miembro del Gobierno conocerá mucho de su área, pero no de otras"

Enfado mayúsculo en el PSOE con Podemos. El motivo: las palabras de Ione Belarra, secretaria general morada y titular de Derechos Sociales, preguntando en público sobre si el siguiente paso del Gobierno del que forma parte en cuanto a la guerra de Ucrania será mandar tropas. Los socialistas lo tachan de "bulo" y otras compañeras de gabinete de la líder de Podemos han salido en tromba contra Belarra, a la que recuerdan que la política exterior "la marca el presidente" Pedro Sánchez.

La que más dureza ha empleado en contestar a Belarra ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, con quien más roces públicos comparte la líder de Podemos. En una entrevista en laSexta, la titular de Defensa ha pedido "prudencia" para "no hacer ningún tipo de consideración" sobre áreas "que no conoce". "Esa miembro del Gobierno conocerá mucho de su área, pero de otras no conocerá nada", ha lanzado.

La polémica llega después de que Belarra pidiera "reflexionar" sobre si armar a Ucrania ha ayudado a los ucranianos: "Primero nos dijeron que no íbamos a mandar material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después, que íbamos a mandar tanques. Y ahora, que tenemos que mandar cazas. ¿Qué es lo siguiente, soldados españoles en Ucrania? Es evidente que haber contribuido a la escalda bélica ha sido un error". Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, las tildó el domingo de "bulo".

El PSOE: "La política exterior la marca el presidente"

Los socialistas, además, insisten en que "la política exterior la marca el presidente", un argumento que ya han usado en otras ocasiones en las que el socio minoritario de la coalición ha puesto en duda las medidas del mayoritario. Así lo ha recalcado la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha asegurado que ellos "escuchan la opinión de Unidas Podemos pero es Sánchez quien decide".

Asimismo, ha declarado que el PSOE "siempre" se ha decantado por la paz, pero "nunca" se había visto una invasión "injusta y que no tiene pretexto de ser razonable". "Respaldar a Ucrania significa también apoyarla para que se pueda defender y eso es lo que hace el Gobierno de España", ha añadido Montero, que ha recordado que los socialistas fueron quienes sacaron a las tropas españolas de Irak.