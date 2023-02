Antonio Montero ha vuelto a dar explicaciones de su relación actual con Marisa Martín Blázquez. Y es que las declaraciones que hizo durante su participación en Pesadilla en el paraíso sobre su mujer han hecho al colaborador sincerarse aún más tras el final del reality.

"Por mi manera de comportarme creo que se me han interpretado cosas que no soy, y quería que la gente me conociera en un momento determinado me interesaba", ha justificado el tertuliano en Sálvame sobre sus declaraciones en el reality. Y es que el colaborador insistía en la idea de una relación abierta.

"Creo que hay mucha hipocresía y muchísima confusión", ha expresado, pero ha asegurado que no tiene "las cosas claras". Por su parte, María Patiño le ha admirado por "el punto de complicidad" que tiene con su pareja para expresarle sus necesidades. Ante la confusión de algunos colaboradores, ha contado sus confusiones.

"Llega un momento en el que te replanteas cosas y eso dio lugar a una crisis matrimonial", ha introducido. Sin querer dar muchos detalles, Montero ha desmentido la información que se suele dar de su separación en el pasado. "Mi separación me duró muy poco tiempo, muchísimo menos de un año", ha explicado.

"Me llevó a volver porque Marisa me rescató y yo me dejé rescatar. Me dijo: '¿Dónde vas a ir sin mí, mamarracho?'. Pues para casa", ha explicado en clave de humor. Ya más serio, Montero ha expresado: "En esa situación hay mucho sufrimiento, conversaciones muy largas y ciertos reproches de los que uno se arrepiente profundísimamente".

"Casi prefiero que la gente se piense que estoy separado. Yo he llegado a entrar con dos amigos y una chica a un restaurante y me han dicho que ella no es mi mujer", ha explicado. Además, ha señalado el daño que puede hacer la gente: "Las fotos que hacen se las mandan a mis mujeres y la hacen sentir mal".