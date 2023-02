Antonio Montero tras desvelar las intimidades de su matrimonio en 'Pesadilla en el paraíso': "Calladito estaría más guapo"

Antonio Montero se convirtió en el tercer finalista de Pesadilla en el paraíso y acudió al debate final para analizar su paso por el programa. Además, aprovechó la oportunidad para aclarar algunas de las confesiones que había hecho de su matrimonio durante las diferentes entregas del espacio y para desvelar qué piensa su mujer, Marisa Martín Blázquez, tras haber hablado con ella fuera del reality.

Durante las 8 semanas en la granja, el paparazzi habló abiertamente de su vida privada y desveló algunos detalles de su relación con la periodista. Las declaraciones del televisivo sentaron como un vaso de agua fría a Marisa, a quien no le gusta exponer sus intimidades públicamente.

Al principio, el también periodista quiso quitar un poco de seriedad al asunto y bromeó afirmando que le habían admitido en el castin Granjero busca esposa, algo que desató numerosas carcajadas en el plató. Acto seguido, comenzó a hablar del disgusto que sentía su pareja.

"Lo único que le molesta, lo sé y me lo había advertido, es que le involucre en mis movidas. El problema es que hablar de mis movidas implica hablar de ella", expresó el televisivo a Carlos Sobera.

"No se enfada gravemente porque nada de lo que digo ahí es desconocido para ella, son cosas que hemos hablado", expuso y añadió que entiende perfectamente que ella esté enojada. "Calladito estaría más bonito", declaró el colaborador de Sálvame y reconoció que es incapaz de esconder sus emociones y sentimientos.

Asimismo, el paparazzi matizó una de las declaraciones que hizo durante el programa y que, en concreto, abarcaba el tema de las relaciones abiertas. "En las imágenes no estoy hablando de guarrerías o de lo que la gente se pueda pensar. Me expresé mal. Estoy hablando de emociones de la vida", aclaró.

"Me dio la impresión que parecía que se aceptaba que yo quería eso y no. Esos comodines deberían existir en la vida de manera natural, sin tener que engañar y destruir familias. Es un problema de dos y si los dos no están de acuerdo no se puede usar, por eso dije que dejaba la baraja como está", zanjó el exconcursante.

Uno de los colaboradores del espacio, José Antonio Avilés, elogió a Antonio por sincerarse en el reality y hablar sin tapujos de un tema que, en sus palabras, es socialmente tabú. "Me parce estupendo porque son temas que para la sociedad son tabú, que se vive en muchas casas y la gente no tiene el valor de decirlo como lo estás contando", expresó el andaluz.