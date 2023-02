El beso de Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero tras un reencuentro de reproches y pullas: "No me lo puedo creer"

Borja Estrada se convirtió este domingo en el ganador de Pesadilla en el paraíso 2. El hijo de Pipi Estrada, que se juró la victoria final con Tania Déniz, convenció al 58% de los espectadores para llevarse esta segunda edición del reality de Telecinco.

Más allá de saber el triunfador de la edición, la última gala del concurso dejó una imagen que pocos esperaban: la Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero, juntos, en el plató. La periodista quiso acompañar a su marido en una de sus noches más especiales.

"No me lo puedo creer. ¿Qué haces aquí? Es la última persona que esperaba encontrarme. No te esperaba aquí, estoy nervioso", le dijo Montero, sorprendido, al verla. "Me he acordado muchísimo de ti, de los niños, de la familia, de todos. Ha sido interesante y emocionante", reconoció el paparazzi.

Un reencuentro que, por momentos, resultó algo tenso, por lo reproches de la colaboradora, que le recordó que habían acordado que no hablase de ella y él se explica: "Es muy difícil hablar de mí sin hablar de ti", se defendió él.

"Sé que no le gusta hablar de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestra intimidad", explicó Montero a Carlos Sobera. "Se lo ha pasado por donde la esponja", reaccionó su esposa. "Creía que nunca iba a venir, ella es reservada para sus cosas, me parece un poco putadilla que yo le hago el meterla en este jaleo", fueron las palabras de él.

El beso entre Marisa y Antonio. MEDIASET

Entonces, Marisa bromeó: "Desde este momento eres concursante de un nuevo reality, se llama Granjero busca esposa". A lo que él reaccionó: "Ella me conoce muy bien y sabe que no encuentre a otro como yo por mucho que busque, digo de granjero".

Tras una charla de reproches y risas nerviosas, el matrimonio acabó dándose un tímido beso que dejaba claro que sí están juntos después de muchos rumores