Marisa Martín-Blázquez, ante las palabras de Antonio Montero sobre su relación: "No me gusta que hable de nuestra privacidad"

El concursante de Pesadilla en el paraíso Antonio Montero ha hablado, a lo largo de las diferentes entregas del programa, de su relación con Marisa Martín-Blázquez. Aunque la periodista no había pronunciado palabra sobre esto, ahora ha reaccionado a todas las declaraciones de su marido.

El colaborador de televisión suele mantener su vida personal en privado. Sin embargo, durante su participación en el reality, Montero se ha mostrado muy sincero y ha hablado de los diferentes problemas que ha tenido con su pareja a lo largo de su relación. Y no solo eso. También ha desvelado en qué punto se encuentra su historia de amor actualmente y algunas de sus fantasías sexuales.

Marisa tampoco se ha quedado indiferente y ha explicado que todo lo que Antonio ha dicho en la granja no es ningún secreto para ella. "Nosotros lo tenemos todo hablado y requetehablado y lo sabemos todo. No somos una pareja que tenemos secretos el uno con el otro. Lo que ha contado ahí es una cosa que ya sabemos los dos", ha expresado.

Marisa Martín-Blázquez: "No me gusta que Antonio Montero hable de nuestra privacidad" #noticias https://t.co/YQocIrjqDM — Revista SEMANA (@semana_revista) February 13, 2023

La periodista también ha aprovechado la ocasión para aclarar las palabras pronunciadas por su marido respecto a las infidelidades. "Una cosa es que se te presenten las tentaciones y que yo no tenga ojos en la cara y que yo piense como molaría esta tía. Pero otra cosa es que lo más importante es mi mujer y mi familia y no voy a jorobar eso que tengo por algo momentáneo o instantáneo".

"Yo creo que a cualquier persona se le ha podido presentar la situación a lo largo de una relación larga o corta, y lo que pasa es que no lo cuenta o no lo dice. No tiene la confianza que pueda tener con su pareja como la que tenemos nosotros", ha expuesto, dejando claro que para ella y el paparazzi la franqueza es lo más importante.

Por otro lado, la colaboradora de televisión ha asegurado que no le hace gracia que Montero exponga sus intimidades en la televisión. "Hombre, a mí es lo único que no me gusta, no porque me sorprenda nada ni nada, sino porque me parece que es más de nuestra privacidad", ha zanjado.