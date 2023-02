Ana Obregón desvela cuál era su verdadera relación con Maradona: "Me mandaba flores a casa de mis padres, yo ahí era muy jovencita"

Después de que Sálvame hablara hace unos días de que Diego Armando Maradona y Ana Obregón tuvieron una relación hace ya más de cuarenta años, este domingo, la actriz no ha dejado pasar la oportunidad de, además de desmentirla, cosa que hizo ya días atrás, desvelar cuál fue la verdadera relación que mantuvo con el deportista.

Fiesta se puso este domingo en contacto con la presentadora para averiguar qué hay de cierto en esos rumores. Entonces, se encontró con el relato firme de Ana.

"Me hace mucha gracia lo del romance, pero del romance nada", aclara. "Es verdad que me mandaba flores, bastantes flores a casa de mis padres (...) Ahí yo era muy jovencita y no recuerdo ni en qué equipo jugaba él en España. Nos hicimos amigos, le vi en Los Ángeles y nada más. Por mi parte, una amistad", deja claro la también bióloga.

Un relato que echa por tierra la información ofrecida por Sálvame, que se basa en el amigo de Maradona Omar Suárez: "Algo de un affaire con Ana Obregón se había hablado", dijo.

El futbolista ya en 1984 declaraba admirar a la actriz. "Ella salió en una publicidad y dijo lo linda que era esa mujer y lo bien que besaba", asegura su amigo. "Siempre destacaba su belleza, rubia y elegante", detalló el testigo. Por su parte, el programa conectó con un reportero en Argentina, "dada la repercusión mundial de la noticia".

Según Pipi Estrada, no sería la única mujer con la que "fantaseaba": "Los dos se probaron y culminó en deseo. Culminó su fantasía". El romance habría tenido lugar a principios de los 80, tal y como apuntó la tertulia de Mediaset.

El periodista explicó incluso uno de sus encuentros: "Ana García Obregón va a Barcelona, y se encuentran. Núñez le regala un Porsche. Se ven en un hotel y ella le dice: 'qué coche más bonito'. Le dice: 'Toma las llaves, da una vuelta'. Y ella lo cogió y se dio una hostia con el coche".