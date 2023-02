La odisea de Susi Caramelo al buscar piso en Madrid: "Si hubiese invertido el mismo tiempo en llamar a Hugo Silva, hoy sería mi marido"

Susi Caramelo ha relatado su auténtica odisea a la hora de buscar piso en Madrid, ciudad donde vive actualmente. "Llevo un año entero buscando un piso en el barrio de La Latina, que es donde vivo desde hace 12 años, pero me niego a pagar 1.800 euros por un piso de 60 metros, que es lo que me están ofreciendo", se lamenta la humorista, que deja claro que eso mismo le pasó "en Barcelona" y le consta que está pasando "n muchas más ciudades de España".

Susi, que entiende que "cada vez se apunte más gente a los realities, porque es que si te pillan te solucionan cuatro meses de alquiler", cree que este problema tiene que ver "con los pisos vacacionales". "Nos están echando de los barrios", denuncia.

"Cuando ves algo decente, conseguirlo es una puta pesadilla. Ves anuncios que tienen dos horas, llamas, y ya hay 500 personas por delante. Cualquier día organizan unos juegos del hambre y los que sobrevivan son los que pueden ir a visitar el piso", relata. "Y eso si tienes suerte de que te cojan el teléfono. Hay veces que llamo 30 veces al día", deja claro.

Entonces, ironiza: "Si hubiese invertido el mismo tiempo en llamar a Hugo Silva, hoy sería mi marido. Y claro yo ya voy a las visitas con un fajo de billetes como si fuera una narcotraficante para dar la señal cuanto antes y que no me lo levanten, que se me ve igual de desesperada por soltar los billetes que a un putero en un club de streptease".

Sobre las condiciones que le piden, destapa: "Me han llegado a pedir cuatro meses de fianza, aval bancario, estudio económico y colonoscopia. Mis amigos cada vez se buscan los pisos más lejos, tengo amigos que viven en Ciudad Real y me intentan convencer de que están a un paso de Madrid".

Sobre los que hay en el mercado, cuenta: "Hay cada mierda... He visto interiores con tan poca luz que si me hubiese quedado allí habría terminado siendo luminiscente, como los peces de las profundidades".