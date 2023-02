Sandra Ferriz, de 'La isla de las tentaciones', cuenta sus problemas con el embarazo

Después de varias idas y venidas, Sandra Férriz y Darío Sellés, participantes de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, confesaron hace unos días, en el primer capítulo del canal Mtmad de la joven, que están muy emocionados porque van a ser padres de su primer hijo.

La pareja confesó que ninguno de los dos esperaba esta gran noticia y tampoco buscaban convertirse en padres. "El bebé viene por sorpresa, pero es bienvenido", aseguró la graduada en Marketing y Comercio. Según contaron en el vídeo, ambos conocían la buena nueva desde hace días y les ha sido muy difícil guardar el secreto.

La joven confesó que al principio no fue fácil asimilar la noticia, pero que ahora están super felices de la espera. "No sabíamos si íbamos a tirar con esto para delante. Desde que vi el bebé en la ecografía, no hubo vuelta atrás", expuso.

En el vídeo, ambos mostraron varias ecografías del bebé y, de hecho, se ven muy ilusionados con el nuevo rumbo que ha tomado su vida. Además, Sandra y Darío confesaron que sus familias también están muy feliz de que la noticia.

Ahora, en otro de sus vídeos, Sandra ha contado cuáles son los primeros síntomas que tienen que ver con su embarazo, como por ejemplo que no lleva muy bien "los olores y los sabores". "Me como una patata al horno y me sabe la patata al horno. Huelo la airfryer desde el salón de mi casa y me una angustia increíble", desvela. "Náuseas he tenido pocas, solo he vomitado una vez", cuenta.

Además, comenta que, cuando se enteró de la noticia, se "quedó en shock", por lo que estuvo "bastante tiempo" sin hacer nada (refiriéndose al sexo), pero, con su escapada a Marruecos, "el libido subió": "Yo creo que es el morbo de ir a sitios nuevos. Nos ha venido muy bien ir a Marruecos".