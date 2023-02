Julia Faustyna, que dice ser Madeleine McCann, tiene una cuenta verificada en Pornhub con contenido sexual

Julia Faustyna, la joven polaca de 21 años que asegura ser Madeleine McCann, la niña británica cuya desaparición en 2007 en Portugal conmocionó al mundo, tiene un perfil en la página web pornográfica Pornhub.

Tal y como recoge Antena 3 Noticias, la joven ha borrado sus cuentas de Facebook y Twitter y, desde esta última, subía contenido erótico y redirigía a sus seguidores a otras redes sociales, donde compartía contenidos más explícitos.

Su rastro en internet la delata como webcammer erótica y un perfil con vídeo sexuales en diversas páginas de contenido sexual. Una de ellas es Pornhub, y el dato es importante.

Faustyna tiene un perfil verificado —ya eliminado— en esta web, y para abrirlo es necesario aportar un carné de identidad o un pasaporte, y para tenerlos es imprescindible una partida de nacimiento, documento que, en su argumento de que ella era Maddie McCann, la joven polaca decía de carecer.

No obstante, ella desvincula ambas ideas: "Sí, he hecho vídeos pornográficos, pero no soy actriz porno, y que los haya hecho no cambia nada", dijo en declaraciones a El Mundo.

Por su parte, la familia de la joven ha roto su silencio y han asegurado estar "devastados" por las afirmaciones de la chica. Han revelado que tiene problemas de salud mental: "Siempre tratamos de ayudarla a recuperarse. Julia es mayor de edad desde hace varios años. Se ha mudado de casa, se niega a recibir tratamiento, no toma medicamentos con regularidad".