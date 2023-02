Las autoridades egipcias han publicado fotos de un antiguo pergamino, el papiro del Libro de los Muertos, de 16 metros de largo, descubierto recientemente en Saqqara. Las diez imágenes muestran ilustraciones antiguas de dioses y escenas del más allá, así como el texto del documento, que tiene más de 2.000 años.

Los arqueólogos descubrieron el papiro del Libro de los Muertos dentro de un ataúd en una tumba cerca de la pirámide escalonada de Djoser y anunciaron el descubrimiento el 14 de enero, coincidiendo con el Día de los Arqueólogos Egipcios, pero ahora es la primera vez que publican imágenes del pergamino, tal y como recoge Live Science.

No era raro que los antiguos egipcios enterraran el Libro de los Muertos con el difunto, pero no lo llamaban así en ese momento. Más bien, los arqueólogos modernos acuñaron el término Libro de los Muertos para referirse a una colección de textos que los antiguos egipcios pensaban que ayudarían a guiar a los muertos en el más allá.

El rollo se encontró en Saqqara en mayo de 2022. Recientemente se restauró y se tradujo al árabe y ahora se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo. El texto está escrito en hierático, una escritura derivada de los jeroglíficos.

El papiro se encontró enrollado en un ataúd perteneciente a un hombre llamado Ahmose (que no debe confundirse con un faraón que vivió en épocas anteriores). El nombre del hombre se menciona en el papiro unas 260 veces, dijeron los investigadores. Vivió alrededor del año 300 a. C., cerca del comienzo de la dinastía ptolemaica, una dinastía de faraones descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno.

Un equipo de investigadores realizó un extenso trabajo de conservación para poder desenrollar el papiro. La tumba de Ahmose se encuentra al sur de la pirámide escalonada, construida para Djoser, un faraón de la tercera dinastía que gobernó desde aproximadamente el 2630 a. C. al 2611 a. C. Si bien esta pirámide se construyó mucho antes de la época de Ahmose, no era inusual encontrar la tumba de Ahmose allí, ya que a las personas en el antiguo Egipto a veces les gustaba ser enterrados cerca de las pirámides de los faraones muertos hace mucho tiempo.

El papiro estaba escrito con tinta negra y roja, y la calidad de la escritura indica que fue escrito por un profesional, dijeron los investigadores. A pesar del tamaño del rollo, se conocen textos más largos del Libro de los Muertos de Egipto. Por ejemplo, un papiro del Libro de los Muertos, que ahora se encuentra en el Museo Británico, tenía originalmente 37 metros de largo.