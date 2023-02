La reacción de Fabiola tras decir Bertín Osborne que nunca se ha enamorado: "Que lo diga teniendo dos hijos"

Bertín Osborne ha sorprendido con sus últimas declaraciones: el cantante ha asegurado en la revista Lecturas que, a sus 68 años, nunca ha estado enamorado. Después de casi dos décadas con Fabiola Martínez antes de su separación, su exmujer ha hablado de Y ahora Sonsoles de estas duras afirmaciones.

Martínez ha confesado estar triste, y ha dicho no reconocer a su exmarido: "Después de tantos años juntos, viviendo tantas cosas juntas, como el nacimiento de nuestros hijos producto del amor, la verdad es que me sorprende muchísimo".

"Por una parte, pienso que quizás no ha encontrado a la persona que esperaba y que vea que no le ha llegado lo que esperaba de la vida, o quizás ahora sí está enamorado y piensa que lo que sentía antes no era igual", ha especulado, dejando claro que ella quiere que el cantante sea feliz.

"Lo que más me costó de la separación fue entender que no me quería, pero que lo diga teniendo dos hijos me duele mucho", ha declarado, emocionada. "Si no ha estado enamorado, yo sí", ha dejado claro y ha añadido que ha intentado adaptarse "a una vida que no era propia por amor".

"Siempre contaba que cuando se divorció de Sandra no estaba de acuerdo con que ella pidiera la nulidad, porque significaba que ese amor nunca había insistido. Me pareció muy bonito, pero ahora me encuentro eso y la verdad es que no lo reconozco", ha explicado en el programa de Antena 3.

"Entiendo que le ha sido y es un hombre cañón, pero tiene la edad que tienen y tienen que hacer una vida ahora. No sé si solo o acompañado", ha declarado Fabiola, y ha defendido que su nueva imagen "no puede ser a costa de sus hijos".

"Yo si fui muy feliz y compartimos momentos preciosos", ha insistido.

"Quizás la realidad de Bertín no fue la que yo viví, porque la mía fue muy bonita", ha manifestado. "Yo estaba muy enamorada y me separé, pero creo que me merezco un poquito de respeto a esos 18 años que hemos estado juntos. Le quiero mucho y nunca me escucharéis decir nada malo de él porque es maravilloso", ha expresado.

Fabiola ha reivindicado: "Si hubiese habido una equivocación de lo que ha dicho, lo lógico habría sido que hubiera levantado el teléfono y me habría dicho que no quería decirlo así, pero no ha ocurrido". La expareja de Osborne ha detallado: "Yo reconozco que he aguantado muchas cosas, pero hay un momento en el que dices que ya".