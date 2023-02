Sálvame está llegando al fondo del asunto del fallecimiento de Gina Lollobrigida, la actriz italiana que murió por problemas de salud ligados a un mal cuidado, según declara su marido Javier Rigau.

A la espera de que el viudo dé más detalles en el Deluxe este viernes, María Patiño ha advertido que tiene información posiblemente peligrosa de unas declaraciones de la artista.

Según la presentadora, se trataría de una conversación periodística que no habría salido a la luz y que podría dar respuesta a varias cuestiones: "Hay una entrevista, pero no la puedo contar, porque me han dicho: 'María, cuidado. Corres peligro".

"Si me pasa algo, queda constancia", ha expresado la presentadora, pues independientemente de la presunta amenaza, ha dado detalles de la entrevista. "Hay un compañero nuestro que no voy a nombrar que fue a casa de Gina Lollobrigida hace año y medio", ha comenzado, pero David Valldeperas la ha frenado.

La también colaboradora ha continuado: "Entra en casa de Gina, y hay una cámara hacia Gina, que a mí me consta". Sin embargo, se ha detenido: "Es que me da miedo lo que me pueda ocurrir", ha expresado. "Estoy en peligro", ha insistido.

"No estoy exagerando nada, así que me pongo al lado de Valldeperas para que no me pase nada", ha dicho, junto al director. "¿Por qué nadie ve esa entrevista?", ha lanzado Patiño. "No vería la luz porque según Rigau esa entrevista cuando se realizó estaría incapacitada, pero quien hace la entrevista asegura que ella contestaba correctamente", ha señalado el director

La colaboradora ha cogido confianza con las palabras de Valldeperas, y ha contado precisamente lo mismo: "El compañero me dice que no me podía ni imaginar con la lucidez con la que hablaba y contestaba a todo, que hasta iba por las habitaciones acorde a lo que decía, pero me dijo que cuidado, que yo estaba en peligro".